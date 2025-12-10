La MAE palestinienne salue le soutien constant de SM le Roi pour la défense de la ville Sainte

La ministre palestinienne des Affaires étrangères, Varsen Aghabekian Shahin a salué hautement le soutien constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cause palestinienne.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la célébration, mardi au siège de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA-ONU) de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, la cheffe de la diplomatie palestinienne a aussi salué le soutien permanent du Souverain et le rôle joué par le Royaume, sous la conduite de SM le Roi, président du Comité Al-Qods, pour la défense et la préservation de la ville Sainte.

Elle a dans ce sens mis l’accent sur les projets initiés par le Maroc notamment dans la ville sainte, soulignant que le soutien de la cause et des droits du peuple palestiniens demeurent en tête des priorités du Royaume.

Mme Shahin a, en outre, indiqué que le peuple palestinien compte beaucoup sur le soutien du Maroc dans ses efforts visant l’établissement d’un Etat palestinien indépendant.

