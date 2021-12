Ouverture à Dubaï de la 1ère session de la Conférence sur la langue arabe avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Les travaux de la première session de la Conférence sur la langue arabe ont débuté dimanche à l’exposition universelle «Expo Dubaï 2020» sous le slogan «Dialogue des sociétés et rencontre des civilisations», avec la participation de nombreux ministres chargés de la Culture dans les pays arabes, dont le Maroc.

Le Royaume du Maroc est représenté à cette conférence, à laquelle prennent part également le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et les directeurs d’organisations arabes et internationales spécialisées dans les affaires culturelles, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, qui participe à cet événement par visioconférence.

La conférence, organisée par le ministère de la Culture et de la Jeunesse des Emirats arabes unis, en partenariat avec le Centre d’Abou Dhabi pour la langue arabe, abordera les questions de la langue arabe sous ses divers aspects et sujets afin d’enrichir le dialogue et échanger des expériences distinguées, en plus d’examiner les recommandations les plus importantes du rapport sur “L’état de la langue arabe et son avenir” publié par le ministère de la Culture et de la Jeunesse des Emirats arabes unis en décembre 2020.

Cette rencontre de deux jours met en lumière la réalité de la langue et de la culture arabes dans un monde en mutation et dans lequel la transformation numérique s’accélère et les défis auxquels est confrontée la langue arabe s’accroissent, en sus des efforts et des mesures les plus importants à prendre afin de concevoir un nouvel avenir pour cette langue et trouver des mécanismes de coopération entre les parties responsables dans les différents pays pour tracer les voies de l’avenir de cette langue.

La conférence, qui se tient conjointement avec la 22-ème session de la Conférence des ministres chargés des affaires culturelles dans le monde arabe, discutera également des moyens de renouveler la législation de la langue arabe, y compris les politiques et les lois, en plus de l’examen de l’impact des législations en vigueur, ses résultats et ses meilleures pratiques dans le monde arabe, et ce pour développer les bases législatives et les textes juridiques afin d’inclure tous les domaines d’utilisation de la langue et ses applications, et d’assurer l’accompagnement des développements techniques et la transformation numérique, conduisant à l’élaboration d’une législation soutenant la langue arabe en tant que langue des connaissances et des sciences modernes et avancées.

La conférence traite également des affaires de la langue arabe dans les pays qui parlent d’autres langues dans une tentative d’explorer les moyens de sa promotion dans d’autres régions et pays du globe.

Les participants à cette conférence se pencheront également sur la mise en place de nouvelles initiatives pour développer les programmes d’études en langue arabe dans le monde arabe, en les adaptant aux besoins et aux intérêts des apprenants, et en formant des enseignants et des enseignantes dans le but de promouvoir le statut et la place de la langue arabe qui est le reflet de l’identité, de la culture et des sciences.

La conférence, qui constitue une plate-forme d’interaction et de dialogue entre les décideurs du domaine culturel, s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue arabe, qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année.

La langue arabe est l’une des langues les plus répandues dans le monde et est parlée par environ 420 millions de personnes.

