Opération Marhaba 2021 | Suite au grand geste royal, même ceux qui ne pensaient pas venir, viendront…

Les Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) ont accueilli avec grand soulagement et infinie reconnaissance, le grand geste royal en leur faveur.

Après plus d’une année passée loin de leur pays en raison de la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes internationales à cause de la pandémie due au nouveau Coronavirus (Covid-19), des millions de MRE établis à l’étranger ont poussé un grand ouf de soulagement après que SM le Roi Mohammed VI a donné ses Hautes instructions pour faciliter leur retour à la mère-patrie. En effet, la communauté marocaine à l’étranger s’impatientait de retrouver la famille après de longs mois de solitude sur fond de crise sanitaire mondiale. Beaucoup de MRE rêvaient de ce moment fort en charge émotionnelle. La vie n’étant pas toujours rose, la crise Maroc-Espagne provoquée par l’attitude inamicale de Madrid envers le Maroc (Affaire Brahim Ghali), a tout chamboulé. L’exclusion des ports espagnols de l’opération Marhaba 2021 a fait que la plupart des MRE se sont vus obligés de changer de plans et faire la traversée vers les côtes nord du Royaume, uniquement à partir des ports de Sète, Marseille et Gênes, alors que beaucoup d’entre eux optaient pour les ports espagnols pour des raisons économiques et de proximité géographique. Cette année, face aux tarifs exorbitants pratiqués par les compagnies de transport maritime et aérien, surtout en été, la majorité écrasante des Marocains résidant à l’étranger se sont finalement fait à cette idée d’annuler leur séjour dans le pays. Impuissants face à une situation dans laquelle ils n’étaient pour rien, nos compatriotes établis à l’étranger étaient totalement envahis par un profond sentiment de tristesse. Au fil des jours, le déni de la réalité a laissé place à la résignation.

Intervention salvatrice du Roi

Dimanche 13 juin 2021. Cette date restera gravée dans les esprits des Marocains. Nous sommes en début de soirée, quand tombe un communiqué du Cabinet Royal. On y annonce que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu donner ses Hautes instructions à tous les intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM), afin de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations aériennes. Objectif, permettre aux familles marocaines établies à l’étranger, de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte sanitaire actuel (pandémie de la Covid-19).

Royal Air Maroc se mobilise

Aussitôt les Hautes orientations de SM le Roi tracées, la compagnie nationale de transport aérien, Royal Air Maroc (RAM), a annoncé le déploiement d’un dispositif «exceptionnel et historique» en direction des Marocains résidant à l’étranger désireux de passer leurs vacances d’été au Maroc.

Dans ce cadre, RAM propose depuis le 13 juin 2021, des tarifs exceptionnels pour les dessertes aériennes internationales. Ainsi, au départ de toutes les destinations européennes hors Russie et Turquie, le billet aller-retour est proposé à 97 euros TTC par passager pour une famille composée de quatre membres ou plus. Ce prix passe à 120 euros TTC (aller-retour) pour chaque passager voyageant en famille de trois personnes. Comptez 150 euros également si vous voyagez seul ou en compagnie d’une autre personne. Pour les vols au départ d’Amérique du Nord (New York, Washington et Montréal), le prix du billet RAM tourne autour de 500 euros TTC, pour tout passager voyageant en compagnie de deux membres de sa famille ou plus. Quant aux passagers au départ des autres destinations desservies par Royal Air Maroc (Afrique, Turquie, Russie), le tarif est programmé à 240 euros TTC (aller-retour) pour tout passager voyageant en compagnie de deux membres de sa famille ou plus et à 300 euros TTC pour tout passager voyageant seul ou en compagnie d’un membre de la famille. Les vols (aller-retour) en provenance de la Tunisie sont mis en vente à 120 euros pour tout passager voyageant en compagnie de deux autres membres de sa famille ou plus, et à 150 euros TTC pour tout passager voyageant seul ou en compagnie d’un membre de la famille. Pour les vols en provenance d’Egypte, le tarif proposé est de 150 euros TTC par passager, quand ce dernier voyage en compagnie de deux membres de sa famille et plus. Lorsqu’il est seul ou accompagné d’un autre membre de sa famille, le prix du billet passe à 200 euros par personne. Parallèlement, la compagnie nationale Royal Air Maroc indique que ces tarifs sont valables uniquement pour les billets achetés à compter du dimanche 13 juin 2021, pour les vols opérés au départ de l’étranger, pendant la période allant du 15 juin au 30 septembre 2021.

Par ailleurs, et conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, RAM a annoncé qu’elle a mobilisé des moyens logistiques et humains importants pour répondre convenablement aux orientations royales. Augmentation de l’offre en sièges, mobilisation d’avions supplémentaires…Rien n’est laissé au hasard pour garantir le succès de l’opération retour estival des MRE à leur pays d’origine. Le tout, dans le cadre du respect des mesures de sécurité sanitaire (port du masque de protection, respect de la distanciation physique aussi bien dans la zone d’embarquement, qu’à l’intérieur des bus de transfert, les escabeaux et les passerelles).

Les compagnies maritimes répondent présents

La Direction de la Marine Marchande, relevant du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, a annoncé avoir entrepris une série de démarches en étroite concertation avec les compagnies maritimes opérant sur les lignes reliant l’Europe au Maroc. Il s’agit d’abord d’augmenter le nombre de ferrys, diversifier les ports d’embarquement, mais aussi proposer des prix qui soient à la portée de toutes les bourses. Les tarifs de référence des billets de bateau en aller-retour, avec voiture, ont été ramenés à 995 Euros pour chaque famille composée de 4 personnes (lignes long-courriers). Le prix baisse à 450 euros pour les lignes moyen-courriers. A l’heure où ces lignes sont écrites, les discussions sont toujours en cours entre les autorités portuaires marocaines et portugaises. Le Maroc souhaite en effet que le port Portimao au sud du Portugal se substitue aux ports espagnols. Si elle se concrétise, l’ouverture de cette nouvelle ligne maritime, viendrait s’ajouter à celles de la France et d’Italie déjà programmées dans le cadre de l’opération Marhaba 2021, d’une capacité initiale de 20.000 passagers et 5.000 véhicules par semaine. Cette capacité a été portée à 48.000 passagers et plus de 15.000 véhicules par semaine, suite à la mobilisation d’un navire supplémentaire sur les lignes Marseille-Tanger Med et Gênes-Tanger Med. Cela permettra de couvrir la phase de transit de la communauté marocaine établie à l’étranger qui, rappelons-le, a démarré le 15 juin 2021 et se poursuivra jusqu’au 15 septembre.

Mohcine Lourhzal

Site marchand de la RAM

Record d’affluence pour les réservations !

Depuis dimanche 13 juin 2021, 120.000 réservations ont été enregistrées sur le site de la Royal Air Maroc. La forte demande a saturé le site de la compagnie nationale de transport aérien. D’ailleurs, plusieurs dates affichent déjà complet. A titre d’exemple, les vols Maroc-France, entre le 15 et le 31 août 2021, sont saturés. L’engouement concerne également les dates de l’avant Aïd Al Adha, a fait savoir le Président-Directeur Général de la RAM, Abdelhamid Addou. Cette situation donne parfois lieu à des bugs du système. De ce fait, la patience est vivement recommandée.

Flexibilité

Annonce de mesures exceptionnelles pour la billetterie

L’ensemble des billets émis jusqu’au 13 juin 2021 bénéficient, de conditions commerciales exceptionnelles. Comme indiqué par la compagnie Royal Air Maroc (RAM), les clients ont la possibilité de se faire rembourser le montant de leur billet d’avion initial, sous forme d’un avoir à exploiter ultérieurement sur les vols de la RAM, valable 12 mois et remboursable en numéraire à l’expiration de sa validité. Aussi, il est possible de procéder au changement de date du voyage, sans pénalité. A titre exceptionnel, la date de validité peut s’étendre jusqu’au 31 mars 2022 au lieu du 31 octobre 2021 prévu initialement (une différence tarifaire peut être appliquée). Quant aux personnes qui ont déjà bénéficié d’un changement de date gratuit, ils ont la possibilité d’obtenir un deuxième changement de date gratuitement, à titre exceptionnel.

Tarifs et disponibilités

Le Reporter a testé la réservation en ligne

Le Reporter a simulé l’achat en ligne (site marchand de la RAM), d’un billet d’avion pour le Maroc. Comme indiqué sur les deux images ci-haut, un vol aller-retour Lyon-Casablanca, coûte 149,74 euros TTC, ce qui équivaut à 1600,55 dirhams toutes taxes comprises. Du jamais vu dans le domaine du transport aérien, surtout en cette période de l’année qui connait une flambée des prix des billets d’avion.

Réouverture de l’espace aérien national

L’opération Welcome Back lancée par l’ONMT

Le Maroc a rouvert, mardi 15 juin 2021, son espace aérien aux vols internationaux. Le moment est important et porteur d’espoir pour tous les professionnels du tourisme et les Marocains Résidant à l’Etranger qui attendaient cet événement avec impatience.

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a voulu marquer l’occasion en organisant une grande opération baptisée Welcome Back, à l’aéroport international de Marrakech, l’un des principaux du Royaume, également classé parmi les plus beaux aéroports au Monde. Touristes internationaux, Marocains du monde, mais aussi quelques stars internationales ont ainsi été reçus par une Team Maroc composée de Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, de responsables de la Confédération Nationale du Tourisme et du Conseil Régional du Tourisme de Marrakech-Safi.

L’ONMT a également souhaité teinter cette opération d’une note hautement symbolique en faisant participer tous les métiers du secteur. Concierges d’hôtel, réceptionnistes, agents de voyage, femmes de chambre… les corps de métier de l’ensemble de la chaine de valeur touristique étaient également là, en uniforme, pour accueillir ce premier vol.

Une haie d’honneur sur tapis rouge a ainsi été organisée à la descente de l’avion avec tous ces acteurs qui sont en première ligne au service des touristes tout au long de leur séjour. Au bout de cette haie d’honneur, une porte en bois sculptée a été apposée pour symboliser leur entrée dans le Royaume.

Avec cette opération, l’ONMT marque officiellement l’ouverture de la saison touristique estivale et concrétise symboliquement les semaines et mois de travail acharné afin de garantir la programmation du Maroc en tant que destination mondiale dans les programmes de ses partenaires Tours opérateurs et compagnies aériennes nationaux et internationaux.