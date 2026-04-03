Open Innovation | BMCE Capital lance la 5e édition de son programme CAP’AI

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BMCE Capital a annoncé, vendredi, le lancement de CAP’AI Reverse by BK, la 5e édition de son programme d’open innovation.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité du programme Cap’AI by BK et en constitue une évolution, avec une ambition renforcée et une orientation plus opérationnelle, indique BMCE Capital dans un communiqué.

Chez BMCE Capital, l’innovation est au cœur de la stratégie, portée par une dynamique continue en matière d’open innovation et d’intelligence artificielle (IA), illustrée notamment ces dernières années à travers des initiatives structurantes et le lancement de programmes tels que Cap’INov, Cap’Tech et, plus récemment, Cap’AI by BK en 2025, souligne la même source.

Cette 5e édition marque ainsi un tournant en introduisant une approche de Reverse Pitch, où les équipes métiers définissent et présentent leurs cas d’usage à l’écosystème des startups et des FinTech.

En effet, BMCE Capital ne se limite plus à accueillir l’innovation, mais en structure désormais les orientations et en pilote la création de valeur, selon le communiqué.

À travers le programme CAP’AI Reverse by BK, BMCE Capital poursuit plusieurs objectifs structurants, en lien direct avec ses priorités stratégiques et ses enjeux de création de valeur.

Le programme vise tout d’abord à réduire significativement les cycles d’innovation, en facilitant le passage de l’idéation à l’implémentation, notamment à travers le développement rapide de MVP.

Il s’appuie également sur la mobilisation d’un écosystème d’excellence, réunissant startups, FinTech et partenaires technologiques, capables de concevoir et de déployer des solutions à forte valeur ajoutée, tant pour les métiers que pour l’amélioration de l’expérience client.

En effet, le programme CAP’AI Reverse by BK ambitionne de structurer un cadre de co-innovation pérenne, favorisant les synergies entre les différents acteurs et inscrivant ces collaborations dans la durée.

En consolidant l’intégration de l’IA au cœur de ses métiers, BMCE Capital renforce sa capacité à anticiper les évolutions du secteur financier et à répondre aux nouveaux usages de ses clients.

À l’issue du programme, les solutions les plus prometteuses pourront donner lieu à des collaborations concrètes, notamment à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec BMCE Capital.

Les startups, FinTech et éditeurs de solutions désirant participer sont invités à candidater via la plateforme dédiée “www.capai.ma” avant le 17 avril 2026.

À travers le programme CAP’AI Reverse by BK, BMCE Capital confirme son positionnement en tant qu’acteur engagé en faveur d’une innovation responsable, au service d’une finance plus performante, plus agile et résolument tournée vers l’avenir, conclut le communiqué.

LR/MAP