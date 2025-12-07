Nous viserons la victoire face à l’Arabie Saoudite avec les quarts comme objectif (Sektioui)

L’entraineur de l’équipe nationale A’ de football, Tarik Sektioui, a assuré, dimanche, que ses protégés viseront la victoire face à l’Arabie Saoudite, lors de la 3è et ultime journée du groupe B de la Coupe arabe de football, afin d’assurer leur qualification pour les quarts.

« Le match nul n’est pas notre objectif bien qu’il nous qualifie pour le prochain tour. Nous viserons la victoire afin de terminer en tête du groupe », a dit Sektioui, en conférence de presse qui précède cette rencontre prévue lundi au stade Loussail (18h00 GMT+1).

« Le match face à l’Arabie Saoudite, l’un des sérieux prétendants au titre, ne sera pas facile », a-t-il reconnu, soulignant que tous les matches de cette coupe sont difficiles, d’où l’impératif de respecter les adversaires et faire montre d’humilité.

“Le fossé entre les sélections lors de cette compétition panarabe a commencé à se rétrécir notamment lors de la phase des groupes”, a-t-il analysé.

Selon Sektioui, le poste de gardien de but ne soulève pas de polémique, Mehdi Benabid étant le choix numéro 1, assurant que la titularisation de Salaheddine Chihab lors du premier match face aux Comores visait à mettre au repos Benabid et éviter une éventuelle blessure.

De son côté, le joueur Mohamed Moufid a indiqué que les préparatifs se déroulent dans un climat positif, relevant que les joueurs sont conscients de la responsabilité qui leur incombe afin de se qualifier aux quarts.

Pour le sociétaire du Wydad de Casablanca, les Lions de l’Atlas sont déterminés à signer la victoire face aux Saoudiens, poursuivant que ce genre de matches se jouent sur de petits détails.

De son côté, l’entraineur adjoint de l’Arabie Saoudite, François Rodrigues, a noté que les joueurs saoudiens se préparent sérieusement pour cette rencontre, même s’ils sont déjà qualifiés pour les quarts.

« Nous allons voir si nos allons mettre nos cadres au repos et faire tourner l’effectif », a-t-il dit, soulignant que l’objectif des Saoudiens sera de ne pas concéder de buts contrairement aux précédents matches.

L’autre match du groupe entre les Comores et Oman sera joué lundi à Doha (18h00 GMT+1).

LR/MAP