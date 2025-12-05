Le Ministère de la Transition Numérique adhère au Portail national du droit d’accès à l’information

Partager Facebook

Une convention de partenariat portant sur l’adhésion du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration et les instances y relevant, au portail national du droit d’accès à l’information, a été signée vendredi à Rabat.

Cette convention a été signée par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le président de la Commission du Droit d’Accès à l’Information, Omar Seghrouchni, dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à consacrer les valeurs de bonne gouvernance et de transparence, et à garantir le droit d’accès à l’information publique.

Ce portail permet le suivi des demandes d’obtention d’informations et le dépôt de plaintes en ligne au sujet de ces demandes, de manière à contribuer à la simplification des procédures administratives, à améliorer la communication entre l’administration et les usagers, et à unifier les mécanismes de réception des demandes à l’échelle nationale.

Dans le cadre de cette convention, le ministère désignera les personnes qui auront accès aux informations au sein de ses services, garantira un traitement des demandes et des plaintes dans les délais réglementaires, et procèdera à la publication préalable des informations à caractère publique, dont les données ouvertes (Open Data), selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

S’exprimant à cette occasion, Mme El Fallah Seghrouchni a indiqué que cette convention reflète la volonté de consacrer l’esprit d’ouverture au sein de l’administration publique, de fournir un cadre de coopération entre le ministère et la Commission afin de faciliter l’accès des citoyens à l’information, d’améliorer les mécanismes de suivi des demandes et des plaintes, outre la garantie du respect des procédures légales et des règles en vigueur.

La ministre a également ajouté que la transition numérique au sein de l’administration favorise l’ancrage des valeurs de citoyenneté, encourage la participation effective des citoyens dans la gestion de la chose publique et consolide la culture du dialogue et de la responsabilité partagée.

Pour sa part, M. Seghrouchni a affirmé que le développement d’une administration moderne et proche des citoyens reste un objectif essentiel que la Commission tente de réaliser, afin de permettre aux citoyens et aux ressortissants étrangers résidant légalement au Maroc d’exercer leurs droits d’accès à l’information publique de manière fluide et efficace, conformément à la loi n°31.13 relative au droit d’accès à l’information.

Cette convention est une étape cruciale pour poser les bases de la coopération institutionnelle et renforcer l’efficacité du travail en commun, a-t-il relevé, affirmant qu’elle participera également à la simplification des mécanismes de coordination avec les différentes administrations et ministères, et soutiendra les efforts visant à développer ce chantier.

La Commission du Droit d’Accès à l’Information accompagnera le ministère de la Transition numérique et la réforme de l’administration par l’organisation de séances de formation et de sensibilisation sur l’exercice du droit d’accès à l’information, le renforcement des compétences des personnes chargées de ce chantier, outre la mise à disposition du soutien technique afin de garantir l’adhésion effective du ministère à cette plateforme nationale.

