Nadia Fettah s’entretient avec le Vice-Président de la Banque Mondiale pour la région MENA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Ministre de l’Economie et des Finances Nadia Fettah s’est entretenue, lundi à Rabat, avec le Vice-Président pour la région MENA (Middle East and North Africa / Moyen-Orient et Afrique du Nord) à la Banque mondiale, Ferid Belhaj, qui effectue une visite de travail au Maroc du 18 au 21 février 2024.

Lors de cette rencontre, Mme Fettah et M. Belhaj ont dressé un bilan positif des relations de coopération fructueuses entre le Maroc et le groupe de la Banque mondiale, caractérisées, notamment, par la qualité des programmes de réformes et d’investissement bénéficiant de l’accompagnement technique et financier de la Banque et un appui constant aux efforts de développement économique et social engagés par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fait savoir le ministère de l’Économie et des Finances sur son site web.

Cette rencontre a été également l’occasion pour Mme Fettah de remercier M. Belhaj, au terme de ses fonctions en tant que Vice-Président pour la région MENA à la Banque mondiale, pour son engagement personnel et ses efforts continus pour le renforcement des relations de coopération financière et institutionnelle entre le Maroc et la Banque mondiale, ajoute la même source.

Pour sa part, M. Belhaj s’est félicité de la qualité et de la pertinence des projets de coopération entre la Banque mondiale et le Maroc, tout en saluant l’esprit de collaboration constructive qui a toujours animé les relations de la Banque avec ses partenaires marocains.

LR/MAP