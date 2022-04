Nadia Fettah participe aux réunions des instances financières arabes

Partager Facebook

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah a participé, à la tête d’une délégation du ministère, aux travaux des réunions annuelles conjointes des instances financières arabes, tenues jeudi à Jeddah en Arabie Saoudite.

Mme Fettah a pris ainsi part à la séance d’ouverture de ces réunions annuelles ainsi qu’aux conseils des gouverneurs du Fonds arabe pour le développement économique et social, de la Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l’exportation (DHAMAN), du Fonds monétaire arabe (FMA) et de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de ces rencontres, la ministre a présidé la réunion du Conseil des actionnaires de l’Autorité Arabe pour l’investissement et le développement agricole (AAAID), au cours de laquelle les comptes définitifs de l’Autorité ont été approuvés. Il a été également procédé à l’adoption des programmes des opérations d’investissement et des Commissaires aux comptes de l’Autorité pour l’année à venir.

S’exprimant à cette occasion, Mme Fettah, en sa qualité de présidente du conseil des actionnaires de l’AAAID, a appelé les États membres arabes à développer davantage le secteur agricole, une activité clé pour le développement économique, notamment après la crise du Covid-19 qui continue d’impacter négativement les économies mondiales et arabes.

Par ailleurs, et en marge de ces rencontres, la ministre a participé à la réunion de la 13ème session du Conseil des ministres des Finances arabes, qui a vu notamment la discussion des présentations des représentants du FMA, du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale (BM) et de l’organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).

Ces présentations ont porté sur plusieurs axes d’une importance capitale pour les pays de la région arabe, dont notamment la modernisation du rôle de l’État pour stimuler la croissance portée par le secteur privé, les politiques financières pour soutenir la reprise post-covid, ainsi que les stratégies de transformation numérique des marchés des capitaux arabes, ajoute le communiqué.

Et de noter que le Conseil de gouverneurs de ces instances ont convenu d’organiser les réunions annuelles pour l’année 2023 au Maroc. A cette occasion, Mme Fettah s’est réjouie de la tenue, au Royaume de ces réunions, qui démontre, une fois encore, selon la ministre, de la confiance dont jouit le Maroc auprès de ces instances.

Le communiqué relève, en outre, que Mme Fettah s’est entretenue, en marge de ces réunions, avec le directeur général du Fonds de l’OPEP pour le Développement International, Abdulhamid Alkhalifa, des relations de coopération entre les deux parties et les moyens de les consolider.

Mme Fettah a eu également des entretiens avec le ministre somalien des Finances, Abdirahman Dualeh Beileh. Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné l’importance de développer les relations bilatérales à même de consolider les liens historiques entre les deux peuples frères.

Les travaux de ces réunions ont vu la participation de délégations des pays arabes membres de ces instances, de plusieurs représentants d’organismes régionaux et internationaux, des présidents des conseils des instances financières arabes, ses directeurs généraux ainsi que plusieurs de ses hauts fonctionnaires.

LR/MAP