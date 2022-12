Mondial Qatar 2022 | Le Maroc affronte le Portugal avec l’ambition de réaliser un nouvel exploit historique

Partager Facebook

L’équipe du Maroc affrontera le Portugal, samedi au stade Al Thumama à Doha, avec l’ambition de réaliser un nouvel exploit historique et de s’imposer comme la première sélection arabe et africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe de monde de football.

Les Lions de l’Atlas disputeront ce match avec une grande détermination à continuer à écrire l’histoire après avoir pris le meilleur sur des favoris comme la Belgique et l’Espagne et être parvenus à se qualifier pour les quarts de finale du Mondial : un exploit inédit pour un pays arabe. A l’échelle continentale, le Maroc égale le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, quart-de-finalistes lors de précédentes éditions de la Coupe du monde.

Poursuivant son parcours brillant au Mondial qatari après une victoire étincelante contre l’Espagne aux tirs au but, avec notamment un Yassine Bounou héroïque dans les cages, le Maroc sera opposé en quart de finale au Portugal, qui s’est imposé face à la Suisse en huitièmes sur le large score de 6 buts à un.

Forts de leur succès retentissant face à la Roja et d’une volonté de fer d’avancer sereinement dans la compétition, les hommes de Walid Regragui affronteront le Portugal avec le même état d’esprit positif et l’envie de réaliser le rêve de tout un peuple, ainsi que de consacrer le rayonnement du football marocain aux niveaux arabe et africain.

Après avoir signé des prestations de haut niveau, les Lions de l’Atlas auront la victoire en ligne de mire, afin de continuer sur leur lancée et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football national.

La sélection marocaine est animée d’une forte volonté de relever ce nouveau défi face un adversaire coriace qui dispose de plusieurs joueurs talentueux et expérimentés au plus haut niveau. Elle aura ainsi l’occasion de poursuivre son rêve, grâce à des joueurs qui ont disputé les précédentes rencontres avec un esprit combatif inégalable et une rage de vaincre qui force l’admiration.

L’équipe du Maroc sera opposée à son homologue portugaise dans un duel au sommet, après la rencontre héroïque face à l’Espagne, avec une forte envie de l’emporter malgré des blessures parmi les joueurs, notamment Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi, Sofiane Boufal, Sofyan Amrabat, et Ghanem Saïss.

Le staff médical fournit d’ailleurs des efforts considérables pour permettre aux joueurs blessés d’être aptes pour le match contre le Portugal et d’éviter les mauvaises surprises avant la rencontre.

De l’avis de certains observateurs, la sélection nationale est appelée à oublier l’exploit contre l’Espagne et à se concentrer pleinement sur le match face au Portugal avec le même schéma tactique contre la Roja et en misant la défense face à une équipe qui dispose d’importantes armes offensives.

Ils ont souligné la nécessité pour le Onze national d’ouvrir la marque tôt dans le match, et d’exploiter le fait que le portier portugais Diogo Costa soit le maillon faible de la Seleção.

Par ailleurs, les supporters marocains joueront un rôle de premier plan, comme à leur habitude, en poussant les joueurs de l’équipe nationale à la victoire dans cette rencontre qui sera difficile face à une grande équipe.

En menant les Lions de l’Atlas aux quarts de finale du Mondial qatari, Walid Regragui a écrit une nouvelle page de l’histoire du football national et il est désormais en quête d’un nouvel exploit historique inédit à l’échelle arabe et africaine.

LR/MAP