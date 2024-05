Mondial 2030 | Le Maroc et l’Espagne démarrent les préparatifs de coopération sanitaire

Les préparatifs dans le domaine de la santé en prévision de la Coupe du monde 2030 (Maroc-Espagne-Portugal) ont été au centre d’entretiens, lundi à Genève, entre le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, et son homologue espagnole, Mónica García Gómez.

L’entretien, qui s’est déroulé en marge de la 77e Assemblée mondiale de la santé, a porté sur les préparatifs conjoints en vue de l’organisation de la Coupe du monde, notamment sur les défis sanitaires potentiels lors de l’événement sportif mondial et sur l’importance d’une coordination préalable pour veiller à l’état de préparation des services de santé et d’urgence.

La mise en place d’un système de santé solide, capable de faire face à toute urgence, est un facteur clé pour assurer le succès de cet événement sportif majeur, a indiqué M. Ait Taleb, ajoutant que l’échange d’expertises et d’expériences entre les trois pays sera ‘’crucial pour offrir une expérience sûre et confortable aux supporters et aux équipes sportives’’.

M. Ait Taleb a également souligné l’importance de renforcer l’infrastructure sanitaire dans les villes hôtes et de développer des programmes de formation conjoints pour le personnel de santé pour le préparer à faire face à toute urgence sanitaire, de manière à fournir toutes les conditions et capacités sanitaires nécessaires pour gagner le pari de l’organisation réussie de cet événement sportif mondial.

De son côté, la ministre espagnole de la santé a indiqué que “la coordination entre l’Espagne, le Maroc et le Portugal dans le domaine de la santé est un pas important vers l’organisation d’un événement mondial sûr et intégré, à travers l’élaboration de stratégies sanitaires efficaces en vue d’offrir les meilleurs services aussi bien aux supporters qu’aux sportifs”.

Elle a, en outre, exprimé ‘’la pleine disposition de son pays à coopérer avec le Maroc afin d’assurer un événement sportif mondial sûr et réussi’’, qualifiant le partenariat entre les deux pays de ‘’base solide pour atteindre les résultats souhaités’’.

Les échanges ont également porté sur la poursuite de la mise en œuvre de l’accord conjoint signé à Rabat le 02 février 2023, lors de la 12ème session de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne, notamment en ce qui concerne l’échange d’expertise et la coopération dans le domaine de la médecine préventive et des soins de santé primaires.

Par ailleurs, les deux ministres ont souligné l’importance de poursuivre la mise en œuvre des dispositions de cet accord en vue de tirer le meilleur profit de la coopération bilatérale, contribuer à l’amélioration de la qualité des services de santé et assurer la fourniture des meilleures normes de soins de santé primaires dans les deux pays.

