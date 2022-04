Meknès | Le FICAM rend hommage à aux voix de Marge et Homer Simpson

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Véronique Augerau Philippe Pethyieu

Après deux ans d’absence, le Festival International du Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM) marque son grand retour.

Pour une édition anniversaire, des invités de marque. Pour sa 20ème édition qui se tiendra du vendredi 6 au mercredi 11 mai 2022, le Festival international de cinéma d’animation de Meknès (FICAM) rend hommage à Philippe Pethyieu et Véronique Augerau, voix françaises de Marge et de Homer, personnages cultes des Simpson, série d’animation à succès.

De formation théâtrale, Véronique Augereau intègre Les Acteurs de l’Ile-de-France, une troupe théâtrale dans les années quatre-vingt. Elle fréquente, par la suite, les studios de doublage et prête sa voix, entre autres, à Jamie Lee Curtis, Rene Russo, Linda Hamilton, Joan Allen, Mim Delanay… Depuis 1990, elle est Marge, Patty et Selma dans Les Simpson. Elle enregistre également de nombreux commentaires et publicités.

Après un diplôme à Paris VIII, Philippe Peythieu suit les cours de Jacques Lecocq et d’Alain Knapp. Au cinéma, il est la voix de Joe Pesci, David Morse, Stephan Rea, Paul Giamatti et de Danny de Vito depuis le célèbre Pingouin de Batman… En 1990, il est retenu pour créer les voix d’Homer, de Grand Pa et d’Otto dans Les Simpson. Il est également directeur artistique pour le doublage de nombreuses séries comme Narcos.

Le FICAM, organisé par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, a accueilli, en 2017, David Silverman, réalisateur de nombreux épisodes et du long-métrage Les Simpson, confirmant ainsi «la capitale de Moulay Ismaïl comme une terre d’accueil des grandes personnalités du film d’animation mondial», indiquent les organisateurs du FICAM.