Mehdi Bensaïd salue la coopération maroco-française dans divers domaines

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a salué, mardi à Rabat, les relations de coopération et de partenariat entre le Maroc et la France dans divers domaines.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec la ministre française de la Culture, Rachida Dati, M. Bensaïd a mis en avant l’excellence des relations de coopération et de partenariat entre Rabat et Paris dans plusieurs secteurs, qualifiant les liens unissant les deux pays d’”historiques”.

Abordant la participation du Maroc en tant qu’invité d’honneur au Festival du livre de Paris, le ministre a relevé que cette participation reflète, une fois de plus, les liens solides entre les deux pays ainsi que la place qu’occupe le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans son environnement régional et international.

Il a, en outre, indiqué que les rencontres successives avec son homologue française témoignent de la profondeur de la coopération bilatérale et du partenariat exceptionnel et solide liant les dirigeants des deux pays.

“Ce partenariat ambitionne de relever au mieux les défis communs, en mobilisant l’ensemble des secteurs concernés par la coopération bilatérale, régionale et internationale”, a-t-il précisé.

Le ministre a ajouté que les accords de coopération signés mardi par les deux parties traduisent, de façon concrète, les conventions conclues fin octobre au Maroc devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français Emmanuel Macron.

Évoquant la visite effectuée lundi par Mme Dati dans les provinces de Tarfaya, Laâyoune et Dakhla, le responsable a souligné que “cette visite réaffirme la position de la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, en faveur de la marocanité du Sahara”.

Par ailleurs, il a dit avoir discuté avec son homologue française des moyens de promouvoir la coopération culturelle et de renforcer la coordination entre les deux pays au sein des organisations régionales et internationales.

M. Bensaïd a également mis l’accent sur l’importance de consolider le partenariat entre les secteurs privés français et marocain, notamment dans les métiers émergents tels que le gaming, première industrie culturelle à l’échelle mondiale, plaidant pour davantage d’implication dans cet écosystème économique.

D’autres occasions se présenteront pour approfondir la coopération commune par l’échange de visites, a-t-il assuré, ajoutant que les accords signés aujourd’hui sont une valeur ajoutée au partenariat culturel entre le Maroc et la France.

LR/MAP