Maroc-France | Signature de plusieurs accords de coopération dans le domaine culturel

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Plusieurs accords de coopération ont été signés, mardi à Rabat, entre des responsables marocains et leurs homologues français portant sur la coopération bilatérale dans le domaine culturel, à l’occasion de la visite de travail qu’effectue dans le Royaume la ministre française de la Culture, Rachida Dati.

Ainsi, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et Mme Rachida Dati ont signé une Déclaration d’intention de coopération en matière d’archives audiovisuelles et cinématographique.

La première annexe à cette Déclaration a été paraphée par la directrice de la Cinémathèque marocaine, Narjiss Nejjar, et la Directrice générale déléguée de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), Agnès Chauveau en vue de garantir un échange réciproque d’archives pour la recherche, avec un travail de contextualisation et d’analyse critique, enrichi par des projections et un séminaire annuel. Elle a également pour but d’assurer l’accompagnement de l’INA sur la valorisation des archives à la faveur d’un plan de formation adapté, des résidences culturelles et des opportunités de stages.

La deuxième annexe a, quant à elle, été signée par Mme Nejjar et le président de la Bibliothèque nationale de France (BnF), Gilles Pécout, dans le but d’assurer notamment le partage d’expériences dans le domaine de la conservation de documents audiovisuels et la constitution d’une collection patrimoniale de projection et de diffusion audiovisuelle.

Pour ce qui est de la troisième annexe, paraphée entre la directrice de la Cinémathèque marocaine et la présidente de l’Institut français, Eva Nguyen Binh, elle contribuera notamment à l’organisation d’événements (débats, tables rondes) autour des films restaurés et des enjeux de leur accessibilité, tout en mettant en place une collaboration technique et financière pour restaurer “La Falaise” de Faouzi Bensaïdi (1998), un des 100 films prioritaires à restaurer.

En matière de coopération cinématographique, un accord a été signé par le Secrétaire général du département de la Communication au ministère et directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Abdelaziz El Bouzdaini, et le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), Gaëtan Bruel, visant particulièrement à favoriser les échanges professionnels et la coproduction à travers l’organisation de rencontres de coproduction avec une première édition prévue au Festival de Cannes 2025.

Sur le volet du patrimoine culturel, un accord a été signé entre le directeur du Patrimoine culturel, Mustapha Jlok, et la présidente du Centre des monuments nationaux, Marie Lavandier, afin de développer une stratégie patrimoniale et touristique pour 30 sites majeurs au Maroc et d’améliorer l’expérience de visite via des équipements modernes, des supports numériques et des expositions interactives.

Par ailleurs, trois conventions de partenariat ont été paraphées à cette occasion. Signée par le directeur de l’Institut nationale des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP), Abdeljalil Bouzouggar, et le président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), Dominique Garcia, la première convention vise, entre autres, à renforcer la coopération scientifique à travers la collaboration en archéologie préventive, échanges d’informations et programmes communs, notamment à Dakhla et Es-Semara.

Quant à la deuxième convention, signée par la directrice des Archives du Maroc, Latifa Moftaqir et le chef du service interministériel des Archives de France, Bruno Ricard, elle a particulièrement pour objectif d’apporter l’appui en expertise des experts français sur la législation archivistique, les normes archivistiques, l’élaboration d’un système d’information archivistique et les normes de construction des bâtiments d’archives.

S’agissant de la troisième convention, paraphée par la directrice de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM), Samira Malizi, et le président de la BnF, Gilles Pécout, elle porte sur l’organisation de formation par la Bibliothèque nationale de France au profit de la BNRM, l’organisation d’expositions virtuelles, le renforcement de la coopération au sein du Réseau francophone numérique.

LR/MAP