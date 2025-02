Ma visite dans les provinces du Sud s’inscrit dans le cadre du nouveau livre des relations entre la France et le Maroc (Mme Dati)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ministre française de la Culture, Rachida Dati, a affirmé que sa visite dans les provinces du Sud du Royaume, la première d’un ministre occidental dans cette région, s’inscrit dans la continuité du partenariat d’exception renforcé entre la France et le Maroc et dans le cadre du “nouveau livre que les deux pays vont écrire”.

“C’est une visite historique puisque c’est la première fois qu’un ministre occidental se rend dans cette région du Maroc. C’est un moment important, car il ne s’agit pas d’une nouvelle page des relations bilatérales, mais plutôt d’un nouveau livre que la France et le Maroc vont écrire ensemble”, a indiqué Mme Dati lors de l’émission “Invité spécial” diffusée, mardi soir, par la chaîne de télévision 2M.

Dans ce sens, elle a souligné que le Maroc est un “partenaire stratégique” pour la France ainsi que pour l’Union Européenne dans des domaines stratégiques, tels que l’agriculture, la culture, l’économie, la défense et les énergies où le Royaume est le premier pays en termes d’énergies renouvelables grâce à la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Mme Dati a, par ailleurs, noté que la culture est “un volet important de cette refondation et de cette nouvelle coopération” entre les deux pays, rappelant, à cet égard, les différentes étapes de sa visite dans les provinces du Sud.

Qualifiant la ville de Tarfaya de lieu “historique de mémoire partagée”, où Antoine Saint-Exupéry, alors chef de l’aérodrome dans cette région, a produit son premier écrit “Courrier Sud”, la ministre française a estimé que la création d’une antenne de l’Alliance française à Laâyoune représente un “moment historique” de son déplacement dans le Sahara marocain.

Cette Alliance porte “un projet très ambitieux dans lequel la France va coopérer, que ce soit au niveau de l’accès à la langue ou à la culture, et constitue également un centre de ressources pour l’ensemble des habitants locaux, mais aussi de toutes les régions du Maroc”, a-t-elle expliqué.

Mme Dati s’est également réjouie de l’inauguration à Dakhla de l’annexe régionale de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC) qui vise à concrétiser la coopération bilatérale dans les domaines de la coproduction et des échanges cinématographiques, à travers des formations, des résidences d’artistes et des expertises croisées.

Commentant la participation du Maroc au Festival du livre de Paris (11-13 avril) en tant qu’invité d’honneur, Mme Dati a relevé que cet événement sera l’occasion pour le public français de découvrir une “nouvelle génération d’écrivains marocains”.

“Il y a une nouvelle génération d’écrivains marocains que les Français ne découvrent pas, lisent et commencent à relire. Et donc l’intérêt, c’est évidemment que ces écrivains marocains et le monde de l’édition au Maroc, qui est très réputé, soient accueillis à ce grand Festival du livre”, a-t-elle dit.

La ministre française a estimé, par ailleurs, que l’organisation conjointe par le Maroc, le Portugal et l’Espagne du Mondial 2030 représente un “événement historique et une vitrine culturelle exceptionnelle”, qui mettra à l’honneur le Royaume, “un pays complet culturellement, où tous les arts sont nobles et qui dispose d’une richesse culturelle extrêmement importante”.

LR/MAP