Marrakech | Forte mobilisation de l’ONDA pour un meilleur accueil des participants aux Assemblées annuelles de la BM et du FMI

L’Office National des Aéroports (ONDA) via l’aéroport international Marrakech- Ménara est fortement mobilisé afin d’assurer un meilleur accueil aux participants aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) prévues du 09 au 15 octobre dans la Cité ocre.

Pour accueillir comme il se doit plus de 14.000 délégués, issus de 190 pays membres de ces deux institutions internationales, l’ONDA n’a pas lésiné sur les moyens logistiques et humains pour être au rendez-vous avec cet événement planétaire et permettre aux hôtes du Royaume d’apprécier et de découvrir l’hospitalité et l’accueil chaleureux, caractéristiques intrinsèques de la culture marocaine.

Au niveau de l’aéroport international Marrakech- Ménara, principale porte d’entrée des participants à ce grand rendez-vous de la finance mondiale, Zakaria Harti, responsable de l’exploitation à l’aéroport international Marrakech- Ménara, a précisé, dans une déclaration à la MAP, que “les préparatifs ont touché à leur fin et une batterie de mesures a été prise par l’ONDA et ses partenaires, pour que l’accueil soit à la hauteur des hôtes du Royaume en termes de confort, de sécurité, de sûreté, de rapidité des procédures, de qualité de service, et de fluidité”.

Ainsi, une attention particulière a été portée à la préparation et la gestion opérationnelle des circuits des passagers et de leurs bagages ainsi que celui des avions, à l’accomplissement de travaux d’adaptation et de rénovation des infrastructures aéroportuaires et aéronautiques et à l’amélioration de l’accessibilité.

Pour se faire, l’ONDA a mis en place, en coordination avec les différents partenaires et intervenants aéroportuaires, un important dispositif visant à garantir le bon déroulement de cette opération dans les meilleures conditions d’accueil et de confort, rendant ainsi l’aéroport en lui-même, une destination à part entière.

En termes de ressources humaines, il a été procédé au renforcement des équipes en charge de la sécurité et de la navigation aérienne, des effectifs d’orientations et d’assistance tout au long du parcours des passagers avec des orientateurs, identifiables ayant pour mission d’assister, d’informer les passagers et de les aider à identifier les différents services qui leur sont proposés.

Au rang de ces mesures figurent aussi le renforcement des effectifs au niveau de tous les postes de contrôle aux frontières, et du personnel médical et des moyens mis à sa disposition au niveau de l’antenne médicale et de celui du contrôle sanitaire aux frontières.

En ce qui concerne la fluidité et la facilitation du passage, l’accent a été mis sur la réorganisation des espaces pour éviter tout encombrement et permettre le traitement prioritaire des participants avec des circuits dédiés et l’aménagement de zones de traitement alliant confort et commodités, dédiées aux participants au niveau du contrôle des passeports avec gestion dynamique des files d’attente permettant l’acheminement des flux vers d’autres zones en fonction de l’importance des arrivées.

De même, en collaboration avec les opérateurs d’assistance en escale, il est procédé à la gestion intelligente de la livraison des bagages en augmentant la capacité opérationnelle des carrousels et réduisant les délais de livraison des bagages, à la mise à disposition d’un nombre suffisant de chariots à bagages, outre l’aménagement d’espaces additionnels d’attente.

Pour ce qui est de la navigation aérienne, l’effort a porté sur la mise en place de nouvelles procédures adaptées permettant l’accueil efficient et fluide d’un nombre plus important d’avions.

Selon l’ONDA, en coordination avec les Forces Royales Air, il a été procédé à l’augmentation du nombre de postes de stationnement des avions par la fusion des infrastructures aéronautiques civiles et militaires. D’autres postes ont également été identifiés au niveau d’autres plateformes aéroportuaires en cas d’éventuel besoin.

Sur le plan information et communication, un important dispositif d’accueil et de bienvenue a été déployé au niveau de l’aéroport de Marrakech, la mise en place d’une signalétique adaptée avec une lisibilité et clarté pour une orientation intuitive, ainsi que de plusieurs desks d’accueil habillés aux couleurs de l’évènement pour faciliter l’acheminement des passagers.

Il a été procédé de même au renforcement du dispositif d’informations via tous les moyens de communication disponibles (téléaffichage, sonorisation, etc.…), à l’amélioration de la connectivité entre la ville et l’aéroport en coordination avec les autorités locales et les organisateurs pour faciliter les déplacements.

Une batterie de mesures ont été adoptées en termes de modernisation et de montée en gamme des Salons VIP, avec une attention particulière accordée aussi aux terminaux aviation d’affaires.

Les efforts déployés par l’ONDA illustrent le souci de l’Office de contribuer à renforcer l’image du Royaume, notant que l’Office ne ménagera aucun effort pour que les aéroports du Maroc soient une véritable vitrine reflétant la place de choix qu’occupe notre pays dans le concert des grandes nations.

A noter que le nombre de vols, courant cette semaine, s’est chiffré à 960 avec possibilité d’atteindre 1.000 vols la semaine prochaine, alors que la compagnie aérienne Royal Air Maroc a injecté des vols de Washington vers Marrakech.

D’autres compagnies ont augmenté la capacité en procédant au changement de leurs appareils et au renforcement de leurs fréquences sur la destination.

