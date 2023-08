Maroc/Cap-Vert | Le Conseil de gouvernement s’informe de l’accord de promotion et de protection réciproques des investissements

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, s’est informé de l’accord de promotion et de protection réciproques des investissements (APPI), signé le 9 mai dernier à Rabat entre le Maroc et le Cap-Vert, et du projet de loi n° 32.23 portant approbation dudit accord, présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cet accord répond à la volonté des deux pays de renforcer leur coopération économique et de stimuler les investissements, en droite ligne des Objectifs du développement durable dans les domaines économique, social et environnemental, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

LR/MAP