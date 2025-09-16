Marhaba 2025 | Affluence record avec plus de 4 millions de MRE accueillis

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 25è édition de l’opération Marhaba s’est achevée, lundi, avec un chiffre “record” de plus de 4.060.000 Marocains résidant à l’étranger (MRE) accueillis, soit une hausse de 11% par rapport à l’opération Marhaba 2024.

Cette édition du dispositif d’accueil Marhaba consacre ainsi un quart de siècle d’une opération humanitaire inédite qui, placée sous la Présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, illustre la permanence du lien qui unit le Maroc à ses concitoyens établis à l’étranger.

Durant la période allant du 10 juin au 15 septembre, plus de 4.060.000 millions de MRE ont été accueillis, soit une progression de près de 11% par rapport à 2024, a indiqué la directrice de communication de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Sanae Dardikh, notant que ce chiffre témoigne non seulement du lien fort qui existe entre les MRE et le Maroc, mais également de l’ampleur de la mobilisation humaine et logistique déployée pour l’accompagnement du retour des Marocains du monde dans leur pays d’origine.

Cette édition de l’opération “Marhaba”, avec plus de trois mois de mobilisation, a été marquée par une gestion “fluide” des flux, notamment pendant les périodes de pointe, qui ont enregistré plus de 86.000 passages quotidiens, a fait savoir Mme Dardikh dans une déclaration à la MAP, ajoutant que l’opération s’est déroulée globalement dans de “très bonnes conditions”.

Elle a, dans ce sens, rappelé que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a assuré, aux côtés des différents partenaires institutionnels, le déploiement d’un dispositif articulé autour de 26 sites d’accueil au Maroc et à l’étranger, avec l’appui de 1.000 personnes ressources, dont des assistantes sociales, des médecins et des infirmiers.

Le volet d’accompagnement médico-social, l’axe central du dispositif, a permis d’apporter un appui direct à plus de 88.000 MRE, dont plus de 22.000 cas d’accompagnement administratif et douanier, plus de 7.500 cas de prise en charge médicale, avec des cas critiques ayant nécessité des évacuations d’urgence aux CHUs les plus proches, et plus de 1.575 aides directes au transport, a-t-elle ajouté.

Au delà des chiffres, l’opération Marhaba illustre l’attention particulière qu’accorde le Souverain aux Marocains résidant à l’étranger et l’engagement constant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et de l’ensemble de ses partenaires pour la mise en place chaque année d’un dispositif d’accueil et de mesures d’accompagnement adaptés aux besoins des MRE, a relevé la responsable.

Le volet médical a été particulièrement présent dans les interventions de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, afin d’assurer la sécurité des voyageurs et de leurs familles. Au port de Tanger Med, un nourrisson de quatre mois souffrant de détresse respiratoire a reçu une stabilisation immédiate avant son transfert vers le CHU, permettant la reprise de sa respiration. Dans le même site, un adulte diabétique, en provenance de Suisse, victime d’un coma hypoglycémique, a été réhydraté et évacué en urgence, outre d’autres cas médicaux urgents.

Pour sa part, Omar Moussa Abdellah, responsable des projets et superviseur de l’opération Marhaba au sein de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a noté que l’opération Marhaba a enregistré cette année une affluence “record” de MRE, avec plus de 4.060.000 arrivées, relevant que l’opération “s’est bien déroulée”, et que les périodes de pointe ont été gérées avec succès lors des phases d’entrée et de sortie.

Il a, en outre, souligné que la mobilisation de l’ensemble de ces ressources humaines et logistiques par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en coordination avec ses partenaires, illustre le cœur de sa mission humanitaire, qui est d’être aux côtés des MRE et de leur apporter assistance quand c’est nécessaire, que ce soit une assistance médicale d’urgence, un accompagnement dans les démarches douanières et administratives ou un appui en matière de transport, affirmant dans ce sens que l’opération Marhaba 2025 a connu un succès considérable.

Il est à rappeler que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a assuré, aux côtés des différents partenaires institutionnels, le déploiement d’un dispositif articulé autour de 26 sites d’accueil, dont 20 au Maroc et 6 à l’étranger, avec l’appui des ressources humaines nécessaires.

L’édition 2025 s’est, par ailleurs, distinguée par l’ouverture, sur Hautes Instructions Royales, de deux nouveaux sites à Dakhla et Laâyoune, consolidant ainsi la couverture territoriale du dispositif d’accueil.

LR/MAP