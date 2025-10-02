Manifestations | Le gouvernement annonce interagir favorablement avec les revendications de la jeunesse

Partager Facebook

Le gouvernement annonce interagir favorablement avec les revendications exprimées par la jeunesse et fait part de sa disposition à engager un dialogue et un débat au sein des institutions et des espaces publics, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Intervenant au début du Conseil de gouvernement, M. Akhannouch a affirmé que l’Exécutif, à travers l’ensemble des partis politiques qui le composent, a réagi aux revendications exprimées par la jeunesse et annonce interagir favorablement avec ces revendications sociétales, tout en exprimant sa disposition au dialogue et au débat au sein des institutions et des espaces publics.

Le gouvernement a suivi les développements regrettables survenus ces deux derniers jours dans nombre de villes du Royaume, lesquels ont basculé dans une escalade dangereuse attentatoire à la sécurité et à l’ordre public, faisant des centaines de blessés parmi les forces de l’ordre et causant des dommages aux biens publics et privés.

M. Akhannouch a exprimé son regret pour le décès de trois personnes à la suite de ces événements, saluant les interventions des différents corps sécuritaires qui continuent à accomplir leur mission constitutionnelle en matière de protection de la sûreté et de l’ordre publics et de préservation des droits et des libertés individuelles et collectives.

Il a, à cette occasion, réaffirmé que l’approche fondée sur le dialogue constitue la seule voie pour traiter les différentes problématiques auxquelles le Maroc est confronté et accélérer le rythme de mise en œuvre des politiques publiques, objet des revendications sociales, de manière à concrétiser l’ambition commune de l’ensemble des Marocains.

