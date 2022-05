Les potentialités économiques des provinces du sud du Royaume présentées en Italie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les potentialités économiques des provinces du sud du Royaume ont été au centre d’une rencontre organisée, récemment, par la province italienne de Matera (région de Basilicate) sous le thème ”le Sahara marocain : ressources pour l’Europe’’.

“Les relations italo-marocaines ne cessent de se renforcer”, a d’emblée affirmé l’ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Balla, se réjouissant des récents entretiens bilatéraux entre les ministres des affaires étrangères des deux pays, en marge de la réunion de la coalition mondiale anti-daech, à Marrakech. Il a également rappelé la signature, en 2019, du Partenariat Stratégique Multidimensionnel entre les deux pays.

A cette occasion, le diplomate marocain a mis en avant les caractéristiques de l’économie marocaine, marquée par sa grande ouverture à l’extérieur, notant que le Royaume a lancé de grandes réformes pour améliorer le climat des affaires, soutenir les entreprises et promouvoir l’investissement.

Il a rappelé que le Maroc a mis en place un cadre juridique offrant des avantages multiples d’ordre financier, fiscal et douanier pour attirer les capitaux étrangers, évoquant les avancées du Royaume dans différents secteurs économiques, notamment les infrastructures, l’automobile, l’aéronautique et les télécommunications.

L’ambassadeur a passé en revue les secteurs clés de l’économie marocaine, mettant tout particulièrement l’accent sur l’ouverture des relations commerciales sur le monde, à travers la conclusion de plusieurs accords de libre échange avec de nombreux partenaires internationaux, notamment l’Union européenne, les États-Unis et les pays de l’Afrique.

De son côté, le directeur général du Centre régional d’investissement de Dakhla Oued Eddahab, M. Mounir El Haouari, a présenté aux participants le rôle du Centre et les leviers dont il dispose pour accueillir et accompagner les investisseurs.

Il a ensuite mis en avant les potentialités économiques importantes et les opportunités d’investissement spécifiques à Dakhla, de par sa position et sa géographie, ce qui garantit aux secteurs de la pêche maritime, de l’agriculture, du tourisme et des énergies renouvelables, entre autres, un ‘’avenir prospère, basé sur le développement durable et sur une économie verte et pérenne’’.

M. El Houari a également mis en relief les principaux avantages concurrentiels de la région qui la positionnent comme future plateforme d’échanges entre les continents africain, européen et américain.

Pour sa part, la représentante de l’Agence marocaine de développement des investissements en Italie, Yasmina Sbihi, a mis l’accent sur les piliers faisant du Maroc, notamment, le Sahara marocain, une destination des plus attractives des investissements étrangers, notant que le climat des affaires marocain ‘’pro-business’’ est très favorable aux investissements étrangers, qui jouissent de la stabilité politique du Royaume, d’une économie résiliente et d’incitations gouvernementales.

Elle a fait valoir la compétitivité du Maroc, fortement appuyée par ses infrastructures avancées, ses ressources humaines hautement qualifiées et sa position stratégique donnant accès à des marchés potentiels dans le monde entier.

De son côté, le président de la Région de Matera, Piero Marrese, a salué à cet effet les atouts du Maroc, considéré comme une destination d’investissement de choix, grâce à sa stabilité politique et ses relations privilégiées avec l’Europe.

Il a, également, souligné le rôle important que joue la communauté marocaine dans la région de Basilicate, qui constitue un réel pont humain et culturel bilatéral.

Cet événement a connu la participation de plusieurs acteurs économiques, personnalités académiques et des maires des communes avoisinantes.

LR/MAP