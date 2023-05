Les Etats-Unis saluent la voix cruciale de SM le Roi dans la promotion de la paix régionale et d’un avenir sûr et prospère pour les Israéliens et les Palestiniens

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a salué “la voix cruciale” de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion de la paix au Proche-Orient et d’un avenir “sûr et prospère” pour les Israéliens et les Palestiniens.

“Le secrétaire a salué la voix cruciale de SM le Roi Mohamed VI dans la promotion de la paix régionale et Son leadership dans la promotion d’un avenir sûr et prospère pour les Israéliens et les Palestiniens”, a indiqué le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller, dans un communiqué publié à l’issue d’un entretien téléphonique dimanche entre le chef de la diplomatie américaine et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Au cours de cet entretien, les deux responsables ont discuté de “l’importance du Forum du Néguev”, ainsi que de la “pleine adhésion au récent cessez-le-feu en Israël et à Gaza”.

Les Etats-Unis ont récemment mis en avant le rôle “apprécié” du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, dans le soutien au peuple palestinien et pour faire avancer la solution à deux Etats pour la paix au Proche-Orient.

“Le Maroc a une relation unique avec les Palestiniens, bien sûr SM le Roi Mohammed VI est le président du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de la coopération islamique et nous apprécions le rôle du Maroc dans l’aide et l’assistance au peuple palestinien et dans le soutien à la solution à deux États”, avait indiqué le porte-parole du département d’Etat américain.

Au cours de son entretien téléphonique dimanche avec M. Bourita, le secrétaire d’Etat américain a, par ailleurs, souligné “son engagement continu à renforcer davantage le partenariat sécuritaire et économique bilatéral entre les États-Unis et le Maroc”.

LR/MAP