Le service militaire, une expérience bénéfique et enrichissante dans la vie du citoyen

Le service militaire représente une expérience bénéfique dans la vie du citoyen dans la mesure où elle lui permet d’enrichir sa vie personnelle et professionnelle, a affirmé Abdessadek Benadi, secrétaire général à la Direction des affaires électorales au ministère de l’Intérieur.

Ce service, dont l’opération de recensement a été lancée lundi, est d’une grande valeur qualitative puisqu’il permet aux appelés de bénéficier d’une formation professionnelle multidisciplinaire couronnée par des diplômes professionnels, à même de leur ouvrir des perspectives d’avenir prometteuses, a-t-il souligné dans un entretien à la MAP.

Il s’agit aussi d’une opportunité pour les jeunes concernés âgés entre 19 et 25 ans en ce sens qu’elle leur permet de connaître de près les rôles majeurs assumés par les Forces Armées Royales dans les différents domaines militaires, sanitaires et humanitaires aussi bien à l’échelle nationale que sur les plans africain et international, a poursuivi le responsable.

Le conscrit bénéficie aussi d’un stage en éducation physique pour préserver sa condition physique et développer la confiance en soi et les capacités d’endurance, a-t-il ajouté.

M. Benadi a, en outre, indiqué que dès que l’individu reçoit une notification l’informant qu’il est appelé à effectuer le service militaire, il doit remplir le formulaire relatif au recensement sur le site électronique dédié à cette opération www.tajnid.ma dans un délai de 20 jours suivant la réception de la notification.

Dans ce formulaire, la personne concernée doit indiquer son nom et prénom, le numéro de sa Carte Nationale d’Identité Electronique (CNIE), les prénoms de ses parents et le numéro de convocation, a expliqué le responsable.

Même s’il ne reçoit pas de convocation, tout jeune peut aller vérifier sur le portail électronique s’il fait partie des appelés en inscrivant son nom et prénom, le numéro de sa CNIE et les prénoms de ses parents dans la rubrique dédiée sur le formulaire, a-t-il noté, relevant que si son nom figure parmi les appelés, son numéro de recensement sera téléchargé automatiquement.

Il a souligné que les citoyens, qui n’ont pas été convoqués au service militaire, peuvent, à titre volontaire, remplir le formulaire de recensement selon la même procédure mentionnée, ajoutant que ce formulaire doit, dans ce cas, être rempli dans le délai fixé pour le recensement sous peine de ne pas être pris en considération.

Et de poursuivre que si la personne, qui se porte volontaire pour accomplir le service militaire, est membre de la communauté marocaine résidant à l’étranger, elle peut, dans le délai fixé pour le recensement, remplir le formulaire depuis la page web dédié à cet effet sur le site électronique en saisissant son nom et prénom, les données relatives à sa CNIE, ainsi que son numéro d’immatriculation consulaire.

Il a précisé que les personnes concernées par ce service, dont la durée est fixée par la loi à 12 mois, sont les jeunes âgés de 19 à 25 ans, et que ces derniers peuvent bénéficier de dérogations temporaires ou définitives, dont les conditions sont fixées par un texte réglementaire, pour certaines raisons, notamment l’inaptitude physique ou sanitaire dûment prouvée par un certificat médical délivré par les services de santé publics compétents, la prise en charge de la famille, ou la poursuite des études.

Le responsable a rappelé que les personnes, qui souhaitent bénéficier de l’exemption temporaire ou définitive, doivent déposer leurs demandes, jointes aux documents requis, contre un récépissé qui leur sera délivré immédiatement, auprès de l’autorité administrative locale dont relève leur lieu de résidence, dans les 20 jours suivant la date de remplissage du formulaire de recensement.

Au cas où l’intéressé est un étudiant poursuivant ses études à l’étranger et ayant reçu une convocation au service militaire obligatoire, il doit accéder à l’espace réservé aux citoyens résidant hors du territoire national, sur le site électronique “tajnid.ma” et remplir le formulaire de recensement avec toutes les données requises, y compris le nom de la ville et le pays étranger dans lequel il réside, a-t-il expliqué.

Il a conclu que tous les aspects du processus de recensement liés au service militaire au titre de l’année 2022, font l’objet d’un traitement automatique et que le ministère a pris toutes les mesures nécessaires pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions.

A noter que cette opération, qui s’étend jusqu’au 10 février 2022, intervient en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, de prendre les mesures nécessaires pour intégrer la prochaine promotion d’appelés au service militaire, et dans le cadre de la préparation de l’opération de recensement en perspective de la sélection et de l’intégration de la future promotion.

LR/MAP