Le secteur automobile marocain en force au Salon international “Motortec” Madrid 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le secteur automobile marocain est présent en force au Salon international “Motortec” Madrid 2025 avec la participation de huit équipementiers à cette foire, l’une des plus grandes en Europe dédiée exclusivement aux professionnels.

La participation marocaine à ce salon (23 au 26 avril) est organisée par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et l’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction de l’Automobile (AMICA).

L’AMDIE accompagne à cette occasion huit entreprises marocaines, dont six primo-exportatrices et deux déjà bien établies à l’international, pour le développement des filières industrielles stratégiques. Cet accompagnement vise à renforcer la compétitivité de la filière, favoriser l’intégration locale et stimuler l’export de produits à forte valeur ajoutée, selon l’Agence.

Cette participation à “Motortec”, grand-messe des experts, décideurs et acteurs clés de l’industrie automobile mondiale, témoigne de l’importance stratégique du Royaume du Maroc en tant que hub émergent de l’industrie automobile à l’échelle internationale.

“Motortec” Madrid offre une tribune de choix aux entreprises marocaines pour exposer leur savoir-faire, explorer de nouveaux marchés et renforcer les liens économiques avec l’Espagne, un partenaire clé du Royaume.

Le long de ce salon de quatre jours, les professionnels du secteur de l’automobile peuvent découvrir de près les dernières innovations du marché, les comparer directement et établir de nouveaux contacts commerciaux.

Le Maroc s’affirme désormais comme une destination stratégique de l’industrie automobile mondiale, grâce à une proposition de valeur compétitive, un écosystème intégré et une infrastructure logistique de pointe.

Cette performance repose sur la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a hissé le Royaume au rang de hub industriel incontournable, attractif pour les investisseurs européens, asiatiques et américains.

Fort de cette trajectoire, le Maroc consolide chaque jour davantage sa position de leader régional du secteur automobile.

LR/MAP