Le Secrétaire d’Etat américain et le SG de l’ONU rappellent l’impératif de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a eu jeudi 20 octobre un entretien avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, au cours duquel l’accent a été mis sur l’impératif de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats.

« Le secrétaire Blinken et le secrétaire général Guterres ont souligné l’importance de préserver les principes de l’ONU relatifs à la souveraineté et l’intégrité territoriale » des Etats, a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine dans un communiqué. Ned Price précise que les deux responsables ont évoqué « la tentative illégale d’annexion du territoire ukrainien par la Russie ». Ils ont également discuté de la nécessité d’une « action soutenue » de l’ONU pour faire face aux crises sécuritaires et humanitaires « urgentes » en Ukraine et en Haïti.

« Exprimant sa grave préoccupation face à l’intensification des combats dans le nord de l’Éthiopie et au risque d’atrocités de masse, le secrétaire Blinken a souligné la nécessité d’une cessation immédiate des hostilités, d’un accès humanitaire sans entrave et d’un engagement de bonne foi dans les pourparlers menés par l’UA la semaine prochaine », a ajouté la même source. Le secrétaire d’Etat américain a souligné, à ce propos, l’impératif pour l’Érythrée de « retirer ses forces du nord de l’Éthiopie ».

Il a en outre souligné l’engagement de Washington en faveur du renforcement du rôle des Nations Unies afin de relever « les défis collectifs les plus urgents », notamment la santé mondiale, le climat et la sécurité alimentaire.

LR/MAP