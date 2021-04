Le Royaume-Uni obtient 60 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech

Partager Facebook

Le Royaume Uni a reçu 60 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech afin d’appuyer le programme de vaccination de rappel contre le Covid-19, qui sera lancé à partir de l’automne.

Ce programme de rappel, basé sur les besoins cliniques, vise à protéger les personnes les plus vulnérables avant l’hiver, afin de garantir la protection de l’ensemble de la population contre la maladie, souligne le gouvernement britannique dans un communiqué.

Au total, le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech, l’un des trois vaccins anti-Covid-19 en cours de déploiement dans le pays.

Les 60 millions de doses nouvellement obtenues, en complément de 40 millions déjà achetées au même laboratoire, seront utilisées, avec d’autres, dans le cadre du programme de rappel.

“Notre programme de vaccination nous ramène à la liberté, mais le plus grand risque pour ce progrès est celui de l’éruption d’une nouvelle variante”, a déclaré le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Matt Hancock, cité par le communiqué.

“Nous travaillons sur nos plans pour les injections de rappel, qui sont le meilleur moyen de nous garder en sécurité et libres pendant que nous maîtrisons cette maladie dans le monde entier”, a-t-il ajouté.

Pays le plus endeuillé d’Europe avec plus de 127.000 décès dus à la pandémie, le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination massive en décembre pour contenir la propagation du virus.

Plus de 47 millions de personnes ont été vaccinées jusqu’à présent, dont plus de 34 millions ont reçu une première dose et plus de 13,5 millions ont eu une deuxième injection. En plus du vaccin de Pfizer/BioNTech, le pays déploie également ceux d’AstraZeneca/Oxford et de Moderna.

