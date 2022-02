Le Parlement marocain salue le rôle du Parlement arabe au service des intérêts de la nation arabe

Partager Facebook

Le Parlement marocain a salué, samedi au Caire, le rôle du Parlement arabe dans le renforcement de l’unité des pays arabes et la défense de leur stabilité et leur intégrité.

Intervenant lors des travaux du 4ème congrès du Parlement arabe, le Premier vice-président de la Chambre des Représentants, Mohamed Sebbari, a mis en avant le rôle de l’institution législative panarabe aux niveaux régional et international, ainsi que les positions exprimées par sa présidence particulièrement en faveur du Royaume du Maroc pour ce qui est de la question nationale et des ingérences étrangères.

M. Sebbari, qui préside la délégation marocaine à ce congrès, a réaffirmé le soutien du Royaume du Maroc aux positions du parlement arabe en faveur de la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien dans la défense de sa liberté et sa dignité, ainsi que le recouvrement de son indépendance.

Il a, de même, souligné les efforts louables déployés par la présidence du parlement dans la création d’une nouvelle dynamique au sein de cette institution panarabe, en vue de renforcer sa présence et sa crédibilité, non seulement au sein de la Ligue arabe, mais aussi sur les scènes parlementaires arabe et internationale.

Dans une déclaration à la Chaîne d’information continue de la MAP (M24), le Premier vice-président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Hanine, a relevé que la participation marocaine à ce congrès s’est focalisée sur l’élaboration du document qui sera soumis, au nom du parlement arabe, au prochain sommet arabe, notant que la délégation marocaine a fait plusieurs propositions qui ont toutes été acceptées.

Dans ce sens, il a souligné que l’accent a été mis sur la contribution du Royaume du Maroc dans la résolution des conflits et des crises internationales, ainsi que son rôle pionnier en soutien de la cause palestinienne, notant que les efforts inlassables déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour soutenir la cause palestinienne et défendre la ville d’Al-Qods, ont été hautement salués.

Les propositions adoptées ont également porté sur le rôle du Royaume dans la résolution de plusieurs questions arabes justes, dont notamment la question libyenne, ainsi que d’autres crises que connaissent certains pays arabes, a ajouté M. Hanine, soulignant que le Maroc a agi avec sagesse et clairvoyance afin de préserver l’intégrité territoriale de ces pays et leur souveraineté face à toute attaque ou agression étrangères.

Les travaux du 4ème congrès ont porté sur l’examen des principaux défis et menaces auxquels fait face le monde arabe, ainsi que les rôles que peuvent jouer les Parlementaires dans ce sens.

Les participants au congrès ont également examiné le projet de document élaboré par le parlement arabe, qui sera soumis au prochain Sommet arabe pour approbation, sous le thème “Une vision parlementaire pour la réalisation de la sécurité et de la stabilité et la dynamisation de la situation dans le monde arabe”.

LR/MAP