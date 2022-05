Le Maroc, un des pays les mieux positionnés dans la révolution de l’hydrogène vert

Partager Facebook

Le Maroc est l’un des pays les mieux positionnés dans la révolution de l’hydrogène vert, grâce à ses abondantes ressources solaires et éoliennes, a indiqué, jeudi à Marrakech, la Présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Odile Renaud-Basso.

« Le Maroc est aujourd’hui l’un des pays les mieux positionnés dans la révolution de l’hydrogène vert, une technologie pour laquelle il pourrait offrir les coûts de production parmi les plus bas au monde », a affirmé Mme Renaud-Basso qui s’exprimait à l’ouverture d’une session du Forum des affaires de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD), dédiée aux perspectives d’investissement au Maroc.

Et d’expliquer que « le Maroc aborde la transition verte d’une manière particulièrement pertinente de notre point de vue comme un moyen de répondre aux défis environnementaux, réduire les coûts et assurer la sécurité énergétique ».

En outre, la présidente de la BERD a assuré que le potentiel d’énergie verte du Maroc lui donne également un avantage stratégique en matière d’intégration régionale, ajoutant que cela « est d’autant plus vrai à l’heure où la géopolitique pousse l’Europe à accélérer sa transition énergétique ».

Le Royaume a été à l’avant-garde du déploiement de capacités solaires et éoliennes à grande échelle, a-t-elle relevé, ajoutant que ses ambitions d’atteindre plus de la moitié de son mix énergétique en énergies renouvelables d’ici la fin de la décennie sont encore plus impressionnantes. Rappelant importance du volet climat qui est devenu la principale boussole stratégique de la BERD, Mme Renaud-Basso a fait savoir que « le Royaume est l’un de nos pays d’opérations qui affiche les objectifs les plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique ».

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 31ème assemblée générale de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, se poursuivant jusqu’au 12 mai à Marrakech, réunit les représentants des 73 pays et actionnaires institutionnels de la Banque, dont le Maroc.

Premier rassemblement physique de la BERD depuis Sarajevo en 2019, cet événement, placé sous le thème « Relever les défis dans un monde turbulent », se veut une occasion pour débattre des défis mondiaux tels que le soutien à la croissance économique, la lutte contre le changement climatique et le renforcement de l’environnement des affaires dans les régions où la Banque investit.

En parallèle avec son assemblée générale, la BERD tient également son forum d’affaires qui s’impose en tant que plateforme idoine pour explorer les opportunités d’investissement et nouer des liens durables d’affaires.

Les panels du Business Forum se pencheront, quant à eux, sur la numérisation, la durabilité et la transition vers une économie verte, la mobilisation des capitaux privés, l'égalité et l'inclusion, aux côtés d'autres thèmes d'actualité.

