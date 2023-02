Le Maroc et l’Espagne déterminés à coopérer en matière de mobilité professionnelle

Partager Facebook

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, Younes Sekkouri, et le ministre espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escriva Belmonte, ont affirmé, jeudi à Rabat, leur détermination à mettre en place des projets concrets en matière de mobilité professionnelle.

S’exprimant dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion entre les deux parties, M. Sekkouri a indiqué que près de 200 personnes de la main d’œuvre marocaine vont être sélectionnées d’ici le mois de juin prochain pour partir en Espagne dans le cadre d’une formation par alternance, ajoutant que plus de 20 spécialités ont été identifiées, dont le commerce, le marketing, la santé…

Dans ce sens, il a souligné que cet exemple montre à quel point nos frontières peuvent faire l’objet d’une réelle coopération, dans le cadre d’une migration régulière qui respecte les droits de l’Homme, le travail décent et qui s’inscrit dans les projets individuels des personnes qui voudrait partir. Ce projet permettra ainsi de répondre aux besoins d’une jeunesse qui aspire à avoir une carrière internationale, a fait savoir le ministre, notant que « nous ne trouverons pas mieux qu’un pays voisin, ami et avec des responsables avec lesquels nous sommes alignés ».

M. Sekkouri a, en outre, mis en avant l’importance des liens entre le Maroc et l’Espagne, unis par des relations historiques, politiques et stratégiques « sans précédent ». Pour sa part, M. Belmonte a relevé que cet échange avec le ministre marocain revêt une grande importance et a permis d’échanger autour de sujets importants, et permettra de consolider davantage les relations bilatérales dans les domaines de la formation professionnelle et de l’éducation. Il a également noté que cette rencontre constitue un pas en avant important qui donnera lieu à des projets concrets durant les prochains mois, lesquels donneraient l’opportunité aux jeunes marocains à améliorer leur formation et leurs capacités professionnelles en Espagne.

M. Belmonte fait partie de la délégation accompagnant le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, actuellement en visite dans le Royaume, pour co-présider avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne.

Cette réunion, qui se tient huit ans après la dernière session de ce mécanisme institutionnel, s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique et de la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les deux Royaumes suite à la visite effectuée, en avril dernier, par M. Sánchez au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI.

LR/MAP