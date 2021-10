Le Maroc et la Colombie réitèrent leur engagement à continuer de promouvoir leurs relations dans divers domaines

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc et la Colombie ont réitéré, jeudi à Rabat, leur engagement à continuer de promouvoir et de renforcer les relations politiques, commerciales, énergétiques, économiques, culturelles et universitaires.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, avec la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie, Mme Marta Lucia Ramirez, en visite officielle au Royaume (du 28 octobre au 1er novembre), les deux responsables ont réitéré leur engagement à continuer de promouvoir ces relations, en explorant les opportunités offertes pour renforcer les échanges bilatéraux et en tenant compte de la complémentarité et des potentialités respectives des deux pays, notamment en matière d’énergies renouvelables, de commerce, d’infrastructures et de tourisme.

Concernant les relations économiques et commerciales, les deux ministres se sont engagés à rechercher de nouveaux mécanismes pour élargir et diversifier les échanges et explorer les possibilités d’investissement, à travers la mise en place de plateformes productives qui facilitent l’accès aux marchés avec leurs régions respectives, exhortant les experts marocains et colombiens à tenir des réunions sectorielles, établissant une feuille de route avec des priorités à cette fin, ajoute le Communiqué conjoint.

De même, les deux ministres se sont félicités de la convergence de points de vue sur de multiples questions, tant régionales qu’internationales, et ont promis d’accroître la coopération et la coordination au sein des organisations internationales et régionales, convenant, à cet égard, de travailler ensemble au renforcement de la diplomatie multilatérale et dans les foras mondiaux, dans lesquels les deux pays sont actifs.

Dans le domaine de la coopération culturelle et éducative, les deux parties ont convenu de la pertinence de continuer à les promouvoir et de les élargir à divers secteurs d’intérêt commun, à travers des activités académiques et des échanges entre les institutions universitaires des deux pays.

Par ailleurs, les deux ministres ont décidé d’étendre la coopération en matière culturelle à travers des échanges entre le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain et le Musée de l’Or de la Banque de la République de Colombie.

Ils ont aussi décidé de lancer, très prochainement, deux programmes intégrés dans le domaine de l’agriculture (systèmes d’irrigation, cartographie des sols, fertilisants, etc.) dans deux régions de la Colombie qui seront identifiées dans les côtes Atlantique et Pacifique.

Les deux ministres ont également décidé de mettre en place des programmes d’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de l’économie sociale, en particulier en faveur et avec la participation des femmes dans les zones rurales.

De même, faisant suite aux actes signés lors de la réunion de travail tenue le 6 avril 2021, les deux parties ont procédé à un échange de notes concernant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, ce qui se traduira par un grand renforcement d’échanges humains, touristiques, économiques, sociaux, commerciaux et universitaires entre les deux pays amis.

Concernant l’invitation adressée à M. Nasser Bourita d’effectuer une visite de travail et d’amitié en Colombie, le ministre a fait part de son intention d’effectuer ladite visite au cours de l’année 2022.

Exprimant sa satisfaction pour les progrès accomplis et la compréhension mutuelle, la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de la République de Colombie, Mme Marta Lucia Ramirez, a remercié l’accueil chaleureux et l’hospitalité reçus lors de sa visite au Royaume du Maroc, lit-on dans le Communiqué conjoint.

Sur invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, Mme Marta Lucia Ramírez, effectue une visite officielle au Royaume du Maroc, du 28 octobre au 1er novembre 2021.

Cette visite a été une occasion propice pour saluer l’excellence des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République de Colombie et réaffirmer la volonté commune de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Iván Duque Márquez, de continuer à consolider l’association multidimensionnelle fructueuse qui existe heureusement entre les deux pays, tant au niveau bilatéral que multilatéral et notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

LR/MAP