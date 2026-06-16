Le marché monétaire maintient son équilibre à l’approche de la réunion de BAM (AGR)

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Le marché monétaire maintient son équilibre à l’approche de la réunion de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre du deuxième trimestre de 2026, selon Attijari Global Research (AGR).

En effet, les Taux interbancaires demeurent alignés sur le niveau du taux directeur à 2,25% au cours de cette semaine, indique AGR dans sa récente note “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” portant sur la période du 05 au 11 juin 2026.

Par ailleurs, la moyenne hebdomadaire des taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average : indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) a légèrement reculé à 2,21%, contre 2,22% une semaine auparavant.

Selon le scénario initial, AGR anticipe la préservation d’une posture prudente de Bank Al-Maghrib tant que la situation au Moyen-Orient demeure instable, rappelle la note.

Pour sa part, la demande bancaire en monnaie centrale a reculé cette semaine. Les injections monétaires de l’institution à travers les avances à 7 jours se sont établies à 43,8 milliards de dirhams (MMDH) contre 55,4 MMDH une semaine auparavant.

Parallèlement, BAM a servi 100 MMDH via les prêts garantis et les pensions livrées.

De son côté, le Trésor a nettement augmenté les placements moyens de ses excédents de trésorerie à blanc et avec prise en pension d’environ 7 MMDH, à plus de 25 MMDH en une semaine.

LR/MAP