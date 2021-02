Le Groupe Attijariwafa bank en tête du podium Top Rekruteurs 2020

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Groupe Attijariwafa bank est en première position dans le classement réalisé par Rekrute des 25 entreprises les plus attractives du Maroc en 2020.

Cette deuxième édition du classement “Top Rekruteurs” s’appuie sur l’analyse de plusieurs centaines de millions de requêtes effectuées auprès de 1,5 million de cadres lors de leur recherche d’emploi sur Rekrute, a précisé le Groupe bancaire dans un communiqué.

Cette distinction, a fait savoir le Groupe, conforte la stratégie portée par Attijariwafa bank en tant que multinationale panafricaine de référence qui œuvre pour faire émerger l’excellence à l’échelle continentale. “Le Groupe est fortement engagé auprès des talents africains afin de leur permettre de libérer leurs énergies et exprimer pleinement leur potentiel”, a noté la même source.

Attijariwafa bank prône une politique de recrutement innovante, dynamique et attractive au Maroc et à l’International. Cette démarche vient accompagner le déploiement de la stratégie du groupe dans un environnement marqué par plusieurs challenges liés à la transformation digitale, l’émergence de nouveaux métiers et l’identification de nouvelles niches de compétences nécessaires au développement des activités du groupe.

Le Groupe s’est également engagé depuis plusieurs années dans une trajectoire de transformation et de digitalisation de l’ensemble de ses activités, a souligné la même source, notant que le recrutement est au cœur de cette dynamique afin d’identifier les talents et leur offrir un parcours candidat fiable, fluide et interactif.

Plusieurs initiatives innovantes sont lancées auprès des jeunes afin de leur permettre de développer leurs compétences en les incitant à créer des synergies et travailler en équipe. Ainsi, Attijariwafa bank a organisé plusieurs éditions de son Business Game «Attijari City» dont une édition internationale avec la participation d’écoles Ivoiriennes, Sénégalaises, Tunisiennes et Françaises.

Le groupe a également créé une dynamique tournée vers l’innovation à travers un hackathon digital qui a connu un réel succès avec la participation de 63 étudiants qui ont travaillé sur des problématiques à forte valeur ajoutée. Cette stratégie est corroborée par la contribution active des cadres dirigeants du groupe qui prennent part aux actions initiées pour promouvoir la marque employeur auprès des talents.

Ainsi, plusieurs conférences et tables rondes, sont animées afin de partager leurs expertises, leurs visions et leurs parcours de leader avec les jeunes étudiants.

Présent dans 26 pays dont 15 en Afrique, Attijariwafa bank cultive son label employeur avec une forte orientation à l’international à travers une feuille de route qui favorise l’ouverture vers un large bassin de compétences et qui valorise la diversité comme une réelle richesse et un levier de performance à fort impact.

L’égalité homme-femme est également un sujet qui revêt une importance particulière pour Attijariwafa bank qui met les femmes au cœur de son projet d’entreprise en encourageant activement leur contribution à la mise en œuvre de la stratégie et de la vision du Groupe, a fait observer la Banque, précisant que la part des femmes dans l’effectif, en régulière augmentation, a ainsi atteint 40% au Maroc et plus de 42% à l’échelle du Groupe en 2020 en évolution de 100 points de base chaque année.

Avec une présence sur 15 pays en Afrique francophone, ReKrute est depuis 15 ans un acteur important dans le domaine du recrutement de cadres et dirigeants sur ces régions. Au Maroc, avec plus de 1,5 million de profils de cadres enregistrés, ReKrute accompagne chaque année plus de 3.000 entreprises, multinationales et grands comptes marocains, dans leur transformation RH digitale.

LR/MAP