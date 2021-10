Le gouvernement poursuivra l’appui du processus de développement des provinces du sud du Royaume

Partager Facebook

Le gouvernement continuera d’appuyer le processus de développement dans les provinces du sud du Royaume et d’honorer tous ses engagements y afférents, a affirmé, lundi à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Lors d’une séance conjointe des deux Chambres du parlement, consacrée à la présentation du programme gouvernemental, conformément à l’article 88 de la Constitution, M. Akhannouch a souligné que l’Exécutif œuvrera également à accélérer la mise en œuvre des différentes plans et programmes de développement élaborés dans “le cadre de notre intégrité territoriale et confortés par nos choix de la régionalisation avancée”.

Il a relevé à cet effet que le gouvernement veillera aussi à consolider la régionalisation avancée en tant que “choix constitutionnel et démocratique et alternative aux insuffisances des politiques publiques centralisées et concentrées relatives aux disparités territoriales”, notamment en ce qui concerne les investissements et l’accès aux services publics de base et leur impact sur la distribution équitable de la richesse entre les régions.

L’Exécutif, a-t-il poursuivi, planchera sur le transfert de larges prérogatives de l’État aux régions, à travers la conclusion de programmes contractuels État-régions, selon une approche axée sur les résultats, tout en garantissant l’autonomie financière et administrative de la région, en vue de la hisser en véritable pôle économique et levier de développement humain et de promotion sociale et en partenaire majeur de l’État.

M Akhannouch a insisté que le gouvernement restera mobilisé derrière SM le Roi Mohammed VI, le garant de l’unité du pays, pour régler définitivement le dossier du Sahara marocain, à travers la reconnaissance claire de la souveraineté nationale et la proclamation de la solution politique présentée par le Maroc, laquelle a reçu le soutien de la communauté internationale.

Et de poursuivre que le l’Exécutif reste “fermement attaché aux constantes de la nation, au choix démocratique et à la sacralité de la souveraineté pleine et entière de notre pays, tout en étant conscient des contraintes des défis extérieurs”, mettant l’accent sur les acquis diplomatiques engrangés sous la conduite éclairée de SM le Roi, relatifs, entre autres, à la proposition marocaine d’autonomie sérieuse et crédible, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, la cadence de la représentation diplomatique étrangère dans nos provinces du sud et la consécration de l’image rayonnante de notre pays sur le continent africain et les foras internationaux,

“Je saisi cette occasion devant les deux Chambres du parlement pour exprimer, au nom du gouvernement, notre reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des FAR, pour la Haute attention dont Il entoure les Forces Armées Royales et la Gendarmerie royale, et saluer l’esprit élevé d’abnégation et de sacrifice dont les hommes et les femmes de ces institutions font preuve dans l’exercice de leurs nobles missions”, a-t-il dit.

Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les Hautes Orientations Royales, en vue de mettre à la disposition des Forces Armées Royales tous les moyens à même de leur permettre d’assurer leurs missions dans la défense de l’unité du pays et de son intégrité territoriale, dans la préservation de la paix et de la stabilité et de la sécurité des citoyens, ainsi que des missions auxquelles elles participent dans le cadre des opérations de maintien de paix et de sécurité dans le monde, a-t-il assuré.

L’Exécutif veillera également à mieux mettre à profit l’unanimité nationale autour de l’intégrité territoriale, les signes forts du taux de participation élevé aux dernières échéances électorales dans les provinces du sud et la forte présence du Royaume dans les différents foras et groupements économiques, sociaux et politiques internationaux, a ajouté le chef du gouvernement.

“Le gouvernement s’engage à rester mobilisé derrière SM le Roi pour faire face aux défis extérieurs et défendre les intérêts suprêmes de la patrie, à appuyer la diplomatie parlementaire et renforcer les capacités de la diplomatie parallèle, économique et culturelle, en vue de défendre notre cause nationale et consolider le rôle de notre pays sur les plans continental et international”, a-t-il soutenu.

M. Akhannouch a mis en avant la politique royale d’ouverture, de coopération et d’amitié avec un ensemble de pays, d’institutions internationales et de partenaires internationaux stratégiques, laquelle a permis de consolider la place du Maroc au sein de la communauté internationale et de renforcer les positions du Royaume dans les différentes instances.

Relevant que la promotion de la politique extérieure du pays en général et de la coopération sud-sud en particulier, menée sous la conduite éclairée de SM le Roi, est l’un des principaux axes sur lequel travaillera le gouvernement, il a tenu à souligner qu’après son retour à sa famille de l’Union africaine et avec son attachement permanent et de principe à ses racines africaines, le Maroc œuvre en toute sincérité à développer des partenariats forts avec sa profondeur africaine suivant des principes fondés sur les orientations du “développement partagé”.

D’autres part, a-t-il ajouté, le gouvernement veillera à mettre en œuvre les Hautes Instructions Royales relatives aux Marocains du monde, qui constituent une partie intégrante de la société marocaine et contribuent au développement de leur pays dans différents aspects, notant que l’Exécutif planchera sur la mise en œuvre d’un nombre de programmes et projets de promotion des conditions des Marocains du monde et de défense de leurs droits et intérêts, aussi bien au niveau culturel que pédagogique et social, ainsi que l’accompagnement juridique par la simplification des procédures et le traitement des doléances, la mobilisation et l’encouragement des compétences et le soutien de la dynamique entrepreneuriale et les associations des Marocains du monde.

Le gouvernement veillera à renforcer l’image honorable du Royaume, notamment auprès des institutions, instances et organisations internationales œuvrant au respect des libertés, des droits de l’Homme, de la bonne gouvernance, de la démocratie participative, de la transparence et de la lutte contre la corruption, et à améliorer le classement du Royaume dans les différents indicateurs de développement humain et économique, a-t-il indiqué.

Sur un autre registre, il a rappelé que le Maroc a franchi des pas importants dans le chantier du renforcement de la démocratie et des réformes politiques, notant que notre pays a une légitimité politique, historique et culturelle qu’il puise dans la monarchie marocaine à l’histoire ancestrale, au nationalisme permanent, à l’esprit réformateur profond et aux initiatives audacieuses.

“Notre pays (…) récolte aujourd’hui ce qu’il a semé durant les deux dernières décennies, en termes d’initiatives politiques et de mesures audacieuses de promotion de droits de l’Homme’’, a-t-il dit, citant notamment la constitution de 2011, la création de l’Instance Équité et Réconciliation, le Code de la famille, le nouveau concept d’autorité, le chantier de la régionalisation avancée, la réforme de la justice, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et bien d’autres chantiers stratégiques que le gouvernement “veillera à mettre à profit pour consolider l’État de droit, des libertés et de la justice sociale et spatiale, dans un contexte de mutations régionales et internationales”.

LR/MAP