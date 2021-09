Le FFD soutient les orientations qui servent les intérêt des Marocains en cette étape cruciale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le secrétaire général du Front des Forces Démocratiques (FFD), Mustapha Benali a affirmé, mercredi à Rabat, que son parti soutient les orientations qui servent l’intérêt de l’électeur marocain en cette étape cruciale.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, dans le cadre des consultations pour la formation du nouvel Exécutif, M. Benali a souligné l’importance du renforcement du processus démocratique au Maroc “qui requiert le soutien de toutes les catégories et canaux de socialisation, y compris les médias, afin de servir les valeurs sociétales” qui permettront au Royaume de s’imposer comme puissance régionale émergente et de relever les enjeux de la défense des intérêts de la Patrie et du citoyen.

Après avoir félicité M. Akhannouch pour la Confiance Royale et celle de l’électorat marocain qui a fait montre d’une grande conscience des enjeux de l’étape, M. Benali a estimé que le chef du gouvernement désigné est soucieux de l’ampleur de sa nouvelle mission.

Plus tôt dans la journée, M. Akhannouch a poursuivi ses consultations pour former le nouveau gouvernement en rencontrant le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), M. Mohamed Nabil Benabdallah et le secrétaire général du Mouvement Démocratique et Social (MDS), Abdessamad Archane.

M. Akhannouch avait entamé, lundi, ses consultations pour la formation du nouveau gouvernement par des consultations avec le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, le secrétaire général du PI, Nizar Baraka, le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, le secrétaire général du MP, Mohand Laenser et le secrétaire général de l’Union constitutionnelle, Mohamed Sajid.

LR/MAP