Le drapeau Marocain flotte sur l’esplanade du parlement de l’Ontario et de la mairie de Toronto

Le drapeau du Maroc a été hissé jeudi par par l’Assemblée législative de la province de l’Ontario et par la mairie de la ville de Toronto, capitale de cette province canadienne, à l’occasion du 66ème anniversaire de l’Indépendance et du 46ème anniversaire de la Marche Verte.

La cérémonie a eu lieu en présence du maire de Toronto, John Tory, du vice-président de l’Assemblée législative de l’Ontario, Bill Walker, du Consul général du Maroc à Toronto, Rachid Zein, du député et adjoint parlementaire au ministre des industries du patrimoine, Sheref Sabawy, du député du Nouveau Parti démocratique, Percy Hatfield, ainsi que du président de la communauté juive marocaine de Toronto, Simon Keslassy et de plusieurs autres personnalités et membres de la communauté marocaine établie au Canada.

“La levée du drapeau marocain à Toronto revêt une importance sans équivoque pour la communauté marocaine résidant à Toronto et au Canada. Il vient démontrer à quel point le Canada et le Maroc sont deux pays d’ouverture, de tolérance, de multiculturalisme et de diversité”, a indiqué le président de l’Association marocaine de Toronto (AMDT), Faouzi Metouilli.

Cet évènement intervient en marge de la proclamation par la ville de Toronto du mois de novembre “Mois d’Héritage marocain”.

“Cette célébration est très importante pour tous les Marocains au Canada. Elle offre l’occasion de montrer notre attachement à notre patrie et à notre histoire”, a indiqué l’AMDT dans un communiqué.

Plusieurs activités sont actuellement organisées à cette occasion par l’Association afin de promouvoir la culture, l’histoire et le savoir-faire marocain, ainsi que le dynamisme des membres de la communauté marocaine et leur contribution à la croissance et la prospérité multiculturelle de la province de l’Ontario.

“Il s’agit d’un moment de partage et de commémoration pour l’ensemble de la communauté marocaine de l’Ontario”, a souligné M. Metouilli.

