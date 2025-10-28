Maroc-Royaume-Uni | Vers une coopération renforcée dans le domaine du transport

Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni dans le domaine du transport ont été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et l’Ambassadeur du Royaume–Uni au Maroc, Alex Pinfield.

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations de coopération bilatérale, qui reflète les liens historiques d’amitié et de respect mutuel qui les unissent.

Ils ont, également, mis en avant la convergence des points de vue des deux pays concernant plusieurs sujets d’intérêt commun, saluant, par la même, la coordination existante entre Londres et Rabat au sujet des questions stratégiques internationales.

En matière de transport, M. Kayouh a fait remarquer que durant les huit premiers mois de l’année en cours, le nombre de passagers s’est établi à plus de 2 millions de voyageurs, soit une hausse de 22,64% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Ce trafic est réalisé notamment par les compagnies Ryanair UK Limited, Royal Air Maroc, Easy Jet Airline CO. LDT, Jet2.Com, British Airways PLC et Air Arabia Maroc, a ajouté le ministre.

Il a, en outre, relevé que les relations entre les deux pays sont régies par l’accord bilatéral sur les services aériens, paraphé entre les deux parties en 2017, notant que ledit accord prévoit notamment la multidésignation des entreprises, l’exploitation des droits de trafic, la libéralisation des tarifs et la coopération entre les entreprises des deux pays.

Et de rappeler que le trafic aérien international de passagers entre le Maroc et le Royaume-Uni a enregistré durant la période allant de 2009 à 2019 un taux de croissance annuel moyen de 9,17%.

