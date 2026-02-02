Le complexe portuaire Tanger Med dépasse la barre des 11 millions de conteneurs en 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les quatre terminaux à conteneurs du complexe portuaire Tanger Med ont traité 11.106.164 EVP (Equivalent Vingt Pieds) en 2025, en hausse de 8,4% par rapport à 2024.

Cette progression s’explique notamment par la mise en exploitation de la dernière extension du Terminal TC4 exploité par APM Terminals, indique un communiqué de Tanger Med Port Authority (TMPA).

Concernant le trafic des camions TIR, il s’est établi à 535.203 unités en 2025, en hausse de 3,6% par rapport à 2024, note la même source, précisant que cette dynamique est principalement portée par les exportations des produits industriels (+4,8%) et des produits agroalimentaires (+4,3%), confirmant le rôle stratégique du port dans l’accompagnement des exportations nationales.

Quant à l’activité passagers, elle a atteint 3.220.422 passagers et 895.341 voitures en 2025, soit une progression respective de 5,7% et 5% par rapport à l’année précédente.

Le communiqué fait savoir que la campagne Marhaba s’est déroulée dans des conditions optimales, grâce aux dispositifs opérationnels mis en place, notamment la généralisation du billet ferme, désormais appliquée à compter de 2025, notant que cette mesure a permis de réguler les flux en fonction des capacités réelles de la flotte et d’assurer une traversée plus fluide.

Le trafic de vrac solide s’est, quant à lui, établi à 522.493 tonnes en 2025, enregistrant un repli de 11% par rapport à 2024, principalement en raison du décalage des importations de céréales par rapport à l’année précédente.

À l’inverse, le trafic de vrac liquide affiche une dynamique soutenue, totalisant 8.641.481 tonnes, soit une progression de 13% sur un an.

Par ailleurs, les deux terminaux à véhicules du complexe portuaire ont manutentionné 526.862 véhicules en 2025, en baisse de 12% par rapport à 2024, relève le communiqué, notant que ce trafic comprend notamment 327.569 véhicules exportés par les usines Renault de Melloussa et de SOMACA (Casablanca), 126.874 véhicules exportés par l’usine Stellantis de Kénitra et 39.751 véhicules en transbordement.

Cette évolution s’explique principalement par des ajustements de production au regard de la demande, ainsi que par la reconfiguration des flux sur les marchés automobiles internationaux.

Toutes activités confondues, le complexe portuaire Tanger Med a traité 161 millions de tonnes de marchandises en 2025, en progression de 13,3% par rapport à 2024.

S’agissant des escales maritimes, le port a enregistré 16.686 escales en 2025, en recul de 4,5% par rapport à 2024, fait observer TMPA, relevant que cette baisse s’explique principalement par l’évolution du segment RoPax, marquée par le remplacement de certains navires par des unités de plus grande capacité, transportant davantage de passagers et de fret.

Parallèlement, le port a accueilli 1.319 méga-navires de plus de 290 mètres, en hausse de 8,4% par rapport à l’année précédente, et ce grâce aux dispositifs d’optimisation des escales mis en place au service de la fluidité des opérations et de la qualité de service offerte aux armateurs.

Les résultats 2025 traduisent l’engagement de l’ensemble de l’écosystème portuaire, la performance opérationnelle des équipes et l’efficacité des infrastructures, affirme TMPA, soulignant qu’ils consolident le leadership du complexe portuaire Tanger Med sur la scène méditerranéenne et africaine, au service des chaînes logistiques nationales et internationales.

LR/MAP