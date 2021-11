Lancement en Belgique de la 2eme édition du programme “Maghrib Belgium Impulse”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La deuxième édition du programme “Maghrib Belgium impulse” (MBI), qui vise à encourager les Marocains résidant en Belgique à investir dans les différentes régions du Royaume, a été lancée, lundi soir, à Anvers.

Quatre événements de formation, d’accompagnement et de networking sont organisés dans le cadre de cette nouvelle édition qui se déroule du 15 au 18 novembre courant dans les villes d’Anvers, Bruxelles et Liège.

Au programme figurent des exposés sur le potentiel d’investissement dans les douze régions du Royaume, des modules d’accompagnement et de coaching, ainsi que des formations thématiques.

Initié par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger (MRE), avec le soutien de l’Agence belge de développement-Enabel et l’accompagnement de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ce programme vise à mobiliser durablement les compétences des Marocains de Belgique en accompagnant les investissements productifs pour contribuer au développement du Royaume.

A l’ouverture de cette manifestation, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a mis l’accent sur l’importance de ce projet qui est de nature à mettre à la disposition des différents opérateurs économiques belgo-marocains les informations nécessaires pour faciliter leurs projets d’investissement dans toutes les régions du Royaume.

Il a souligné la pertinence du choix de la Belgique de lancer cette initiative en raison de l’importance de la présence d’une communauté marocaine dynamique dans ce pays ami, avec un haut niveau d’intégration dans le tissu économique, politique et social et en raison également de l’organisation spatiale et régionale de la Belgique qui offre un environnement favorable à la coopération entre les régions du Maroc et celles de la Belgique.

L’ambassadeur a mis en exergue à cette occasion les atouts de stabilité et de sécurité du Maroc dans toute la région sud de la Méditerranée et qui offrent les meilleures garanties aux investisseurs étrangers, sans oublier le climat d’affaires très favorable, la proximité avec l’Europe, la qualité des infrastructures, l’ouverture de l’économie marocaine sur le monde et le rôle de pont que joue le Maroc vers l’Afrique.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Karim Amor, président de Marocains entrepreneurs du Monde (MeM) relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc, a précisé que le programme Maghrib Belgium Impulse, un projet triangulaire entre le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la Coopération belge à travers l’agence «Enabel» et la CGEM, a démarré il y a à peu près deux ans et concerne l’accompagnement des Marocains résidents et les Maroco-belges pour entreprendre dans les douze régions du Maroc.

«Au niveau de la CGEM, nous accompagnons ce projet avec des événements organisés en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie de façon à permettre à l’ensemble des acteurs économiques dans ces trois régions belges de s’exprimer et de s’informer sur les différentes opportunités d’investissement au Maroc», a-t-il indiqué.

La campagne de communication MBI vise à identifier les potentiels porteurs de projets et actuels entrepreneurs cherchant à étendre leurs activités au Maroc, tout en mobilisant les acteurs de l’entrepreneuriat et de promotion de l’investissement en Belgique et au Maroc et à créer des ponts entre les deux écosystèmes.

La première phase avait eu lieu au Maroc les 16 et 17 juin dernier où plus de 200 participants avaient eu l’occasion d’explorer les opportunités économiques offertes par les différentes régions du Royaume.

LR/MAP