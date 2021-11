Essaouira | Lancement du “Digital Boot Camp”, une initiative pour la formation des futurs jeunes leaders en digital

Partager Facebook

“Digital Boot Camp”, une initiative citoyenne qui ambitionne de former les futurs jeunes leaders en digital, a été lancée, lundi à l’espace de “Bayt Dakira” à Essaouira, lors d’une cérémonie rehaussée par la présence de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador.

Organisée par Moroccan Millennium Leaders (MML), avec le soutien de l’OCP, l’Association Essaouira-Mogador, l’Association MogaJeunes, l’UM6P et l’initiative citoyenne OTED, cette édition 2021 est axée sur les enjeux de la digitalisation au Maroc afin de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes (décideurs publics, opérateurs économiques, associations professionnelles, acteurs académiques et scientifiques, société civile, et initiatives citoyennes) et d’engager une dynamique citoyenne autour du digital comme levier de l’économie numérique.

A travers cette initiative, le MML prend part au débat public autour de la révolution numérique au Maroc et souhaite, avec les parties concernées, favoriser l’échange, la collaboration et la participation des différents acteurs nationaux pour soutenir l’émergence et le renforcement de l’écosystème numérique.

Cette initiative s’articule autour des axes : “Le Digital lab Day”, une plateforme de réflexion entre les différentes parties prenantes du Digital au Maroc, le temps d’une journée afin d’échanger avec esprit de citoyenneté les visions autour des enjeux de la transformation numérique, “Le Digital Boot camp”, un programme de 5 jours de formation permettant aux jeunes sélectionnés d’acquérir des compétences et connaissances à même de les préparer à être des futurs leaders dans les domaines de la digitalisation, ainsi que “Le Digital Mentoring”, qui consiste en des séances de coaching et d’accompagnement professionnel, destinées à soutenir les participants du Digital Boot camp à la réalisation de leurs projets.

S’exprimant lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part le président du conseil communal d’Essaouira, Tarik Ottmani et un parterre d’experts, le président du MML, Marouane Idrissi, a précisé que “Le Digital Boot Camp” réunit une trentaine de jeunes sélectionnés en fonction de leurs motivations et engagements citoyens.

Ce Boot Camp permettra aux bénéficiaires d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour la réalisation de leurs projets, a-t-il souligné.

De leur côté, les autres intervenants, dont des experts en la matière, se sont félicités du lancement de cette initiative à Bayt Dakira, un espace d’une forte charge historique et un haut lieu d’enseignement des valeurs de tolérance et de coexistence, tout en mettant en relief l’importance de la digitalisation qui n’est plus un défi futur mais d’actualité.

Abordant les enjeux de la digitalisation, ils ont expliqué que la crise sanitaire induite par la propagation de la Covid-19 a accéléré l’utilisation et le recours au digital qui permet de se développer davantage dans divers secteurs.

Le programme de cette rencontre prévoit une série de modules de formation axés notamment sur “les Fondements du marketing digital”, “le Business et analytiques”, “la fixation des objectifs et planification efficace”, “les médias sociaux et la création des sites web” et “la résolution des problèmes”.

Au terme de ces cinq jours de formation, il sera procédé à l’organisation d’une cérémonie de remise d’attestations au profit des bénéficiaires.

A noter que MML est une association à but non lucratif composée de jeunes marocains qui partagent des principes et valeurs d’engagement, de citoyenneté, d’intégrité, de mobilisation et de respect.

Le MML croit profondément que l’éducation, le partage des connaissances et l’échange constituent le point de départ incontestable du développement socio-économique de notre pays. Ainsi, il met en place des initiatives et des plateformes de dialogue institutionnel multi-acteurs car l’échange autour des problématiques individuelles et collectives est le seul moyen de fournir des solutions partagées et applicables.

Animé d’une forte volonté de contribuer activement au développement socio-économique, humain et institutionnel du Royaume à travers la construction d’un discours positif, le MML entend participer à la mise en œuvre et au renforcement des politiques publiques nationales ainsi que les ambitions marocaines en Afrique et dans le monde.

LR/MAP