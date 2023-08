L’Agence urbaine de Rabat-Salé met à la disposition des MRE un Salon virtuel

Partager Facebook

L’Agence urbaine de Rabat-Salé annonce avoir mis à la disposition des Marocains résidant à l’étranger un salon virtuel qui se veut une fenêtre digitale, offrant cinq stands de services 100% en ligne.

Il s’agit d’une plateforme innovante et pratique qui permettra aux Marocains du monde d’accéder à l’ensemble des informations et services digitalisés proposés par l’agence urbaine de Rabat-Salé, indique-t-on auprès de l’agence.

Cette plateforme, mise à en ligne à l’occasion de l’Opération Marhaba 2023 et dans le cadre de la transformation numérique de l’agence urbaine de Rabat-Salé, propose plusieurs stands virtuels, à savoir, le Plan d’aménagement et opportunités d’investissement, les Autorisations de construire, la Note de renseignements urbanistiques et Chikaya.

Elle offre également un accès aux E-services, la Prise de rendez-vous en ligne, un Robot de chat intelligent et un Service client via Whatsapp, souligne la même source, précisant que ces informations sont accessibles via le lien https://salonvirtuel.aurs.org.ma/.

Les agences urbaines de la région de Rabat-Salé-Kénitra se sont mobilisés au profit des Marocains résidant à l’étranger, par le biais de mesures visant à leur assurer l’accueil adéquat et un accès plus souple à leurs services.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Marhaba 2023 » et en application des Directives Royales et des dispositions contenues dans la circulaire de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Ainsi, un guichet unique et une permanence de 16h30 à 18h00 ont été mis en place au niveau des sièges des 4 agences de la région et de leurs antennes.

LR/MAP