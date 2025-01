L’AAHS à Dakhla, un outil de choix pour la promotion de la souveraineté sanitaire en Afrique

Partager Facebook

L’Académie Africaine des Sciences de la Santé (AAHS) à Dakhla constitue une plateforme scientifique solide au service de la souveraineté sanitaire du continent et une “initiative louable” qui intervient à point nommé, a affirmé le Directeur général de l’Agence de Presse du Ghana (GNA), Albert Kofi Owusu.

Dans un entretien à la MAP en marge des travaux de la 8ème Assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), tenue mercredi et jeudi à Salé, M. Owusu a souligné que l’AAHS, lancée en novembre dernier à Dakhla, est à même de permettre aux pays africains de relever les défis sanitaires qui se poseront au niveau continental.

Il a, dans ce sens, tenu à saluer les actions et les différentes initiatives solidaires menées par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la souveraineté sanitaire de l’Afrique.

“C’est ce que l’on attend d’un pays leader comme le Maroc, compte tenu des avancées technologiques atteintes par le Royaume dans de nombreux domaines”, a-t-il dit, ajoutant que le leadership du Maroc en matière de santé incite les autres pays du continent à tirer parti de son expérience et expertise.

La 8è Assemblée générale de la FAAPA rassemble les Directeurs Généraux de plusieurs agences de presse africaines, aux côtés d’experts des médias et de la santé, ainsi que d’éminentes personnalités de divers horizons, avec comme point d’orgue les 10 années de création de la FAAPA, espace de réflexion sur l’avenir des agences de presse africaines et sur le rôle qu’elles doivent jouer au 21ème siècle, dans leurs diversités et leurs spécificités respectives.

Placé sous le thème “Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent”, ce conclave permet de jeter la lumière sur les voies de promotion et de renforcement de la souveraineté sanitaire africaine afin de mieux faire face aux chocs futurs.

LR/MAP