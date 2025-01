8è Assemblée générale de la FAAPA | Adoption du plan d’action 2025

Partager Facebook

La 8è Assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), organisée sous le thème “Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent”, a adopté, jeudi à Salé, le plan d’action de la Fédération au titre de 2025.

Ce plan d’action, adopté lors de la deuxième journée des travaux de cette Assemblée tenue sous la présidence de M. Fouad Arif, président de la FAAPA et Directeur général de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), porte sur plusieurs domaines à savoir l’organisation des rencontres, la formation et la qualification professionnelles, le multimédia, la communication, la coopération et le partenariat.

Dans le domaine de l’organisation, le plan prévoit la tenue fin 2025 de la 9è Assemblée générale de la FAAPA, qui sera marquée par la tenue d’un panel sous le thème “L’innovation numérique au service des médias africains : défis et opportunités pour les agences de presse”.

Le plan prévoit également la tenue à Libreville, au Gabon, de la 10è réunion du Conseil exécutif de la FAAPA.

En ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités professionnelles, la FAAPA compte notamment organiser au Centre Africain de Formation des Journalistes (CAFJ) un séminaire sur le photojournalisme, un Forum des directeurs de l’information, et une rencontre des femmes leaders.

La FAAPA prévoit également l’organisation d’un symposium des directeurs des systèmes d’information, d’une réunion des journalistes sportifs des agences de presse africaines, outre des ateliers pour les journalistes Fact-Checkers.

S’agissant de la promotion du multimédia, le plan d’action prévoit le relooking du site web de la FAAPA et le développement du contenu éditorial, la consolidation du site web du réseau des femmes leaders NWL-FAAPA, et le développement du contenu de la rubrique Fact-Checking du site web de la FAAPA.

Il est également question de la conception d’un site web dédié au réseau des journalistes sportifs (RJS-FAAPA).

Par ailleurs, le plan d’action prévoit en matière de communication l’organisation et la participation à des activités médiatiques et événementielles à l’échelon africain et international ainsi que la remise du Grand Prix de la FAAPA pour le meilleur reportage vidéo, le meilleur article et la meilleure photo au titre de l’année 2025.

Concernant la promotion de la coopération et du partenariat, la FAAPA prévoit la signature de conventions et accords de coopération et de partenariat.

Cette deuxième journée a été, en outre, marquée par l’examen et l’adoption du rapport de la 7è Assemblée générale, du rapport sur la 9è réunion du Conseil exécutif de la FAAPA tenue en octobre dernier à Abidjan et du rapport sur les séminaires de formations.

LR/MAP