8è AG de la FAAPA | Signature de neuf accords bilatéraux de coopération et de partenariat

Neuf accords bilatéraux de coopération et de partenariat ont été signés, jeudi à Salé, entre des agences membres de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), à l’occasion de la 8ème Assemblée générale de la Fédération.

Ainsi, l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a signé huit accords de coopération avec, respectivement, l’Agence d’information du Burkina (AIB), l’Agence gabonaise de presse (AGP), l’Agence ghanéenne de presse (GNA), l’Agence libérienne de presse (LINA), l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP), l’Agence de presse de Sao Tomé-et-Principe (STP-Press), l’Agence de presse sénégalaise (APS) et l’Agence sierra-léonaise de presse (SLENA).

Ces accords ont été signés par le Directeur général de la MAP, M. Fouad Arif, avec Mme Séraphine Some Millogo, Directrice générale de l’AIB, M. Ghislain Ruffin Etoughet Nzuet, Directeur général de l’AGP, M. Albert Kofi Owusu, Directeur général de GNA, M. A Trokon Tarr, Directeur général de LINA, M. Alassane Souleymane, Directeur général de l’AMAP, M. Mateus Neto Cesar Ferreira, Directeur général de STP-Press, M. Momar Diongue, Directeur général de l’APS, et Mme Yeama Sarah Thompson, Directeur général de SLENA.

Ils visent, entre autres, à donner un nouvel élan à la coopération entre la MAP et les huit agences signataires et à consolider leurs relations professionnelles, à travers notamment l’échange d’expériences, d’expertises, de formations, de visites et de services rédactionnels (bulletins d’information, photos, audio, vidéo et infographie).

Par ailleurs, un accord a été également signé entre l’Agence gabonaise de Presse et l’Agence guinéenne de Presse afin de promouvoir leur coopération et renforcer leurs relations professionnelles.

La 8è Assemblée générale de la FAAPA, placée sous le thème “Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent”, a permis de jeter la lumière sur les voies de promotion et de renforcement de la souveraineté sanitaire africaine en vue de mieux faire face aux chocs futurs.

L’évènement de deux jours rassemble les Directeurs généraux de plusieurs agences de presse africaines, aux côtés d’experts des médias et de la santé, ainsi que d’éminentes personnalités de divers horizons, avec comme point d’orgue les 10 années de création de la FAAPA, espace de réflexion sur l’avenir des agences de presse africaines et sur le rôle qu’elles doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives.

LR/MAP