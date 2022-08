La Révolution du Roi et du Peuple, une épopée riche en enseignements pour les jeunes

Partager Facebook

La Révolution du Roi et du Peuple est une épopée riche en enseignements qu’il faut retenir pour éclairer l’esprit des jeunes et des nouvelles générations dans le présent et dans l’avenir, a indiqué, samedi à Rabat, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, M. El Ktiri a assuré qu’”il est de notre responsabilité de transmettre les enseignements tirés de cet anniversaire aux générations d’aujourd’hui et de demain pour renforcer l’esprit de patriotisme et le sentiment de fierté de l’identité marocaine”, ajoutant que l’objectif est que cette glorieuse épopée demeure renouvelée et transmise de génération en génération pour continuer sur les voies de l’édification, de la croissance et du progrès dans le but d’atteindre un développement durable et inclusif.

Pour la famille de la résistance, a-t-il souligné dans une déclaration à la presse, cet anniversaire est une occasion pour célébrer un jour qui a marqué le début de la fin de la présence étrangère et de la domination coloniale, car il a représenté une ligne de démarcation entre la période du protectorat et l’ère de l’indépendance.

Il a, par ailleurs, rappelé fièrement les positions, gravées dans l’Histoire, de la résistance marocaine, hommes et femmes, qui n’a pas hésité un seul instant à répondre à la voix de la Nation et à l’appel du devoir pour défendre la patrie avec dévouement, sincérité et loyalisme.

D’autres interventions, au cours de cette cérémonie, ont mis en lumière la symbiose entre le Trône et le peuple qui a été couronnée par l’indépendance du Maroc et le recouvrement de sa liberté, rappelant que cette révolution a forcé le retour de l’exil de feu Sa Majesté Mohammed V.

Cette rencontre, organisée dans L’Espace national de la mémoire historique de la résistance et de la libération, a été marquée par un hommage rendu à des résistants et des membres de l’armée de libération, ainsi que par l’octroi d’aides financières à des membres de la famille de la résistance.

LR/MAP