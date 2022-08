La relation entre la Côte d’Ivoire et le Maroc, un exemple type d’une coopération Sud-Sud mutuellement avantageuse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La relation entre la Côte d’Ivoire et le Maroc est l’exemple type d’une coopération Sud-Sud, mutuellement avantageuse et basée sur le principe gagnant-gagnant, a souligné l’Ambassadeur de SM le Roi en Côte d’Ivoire, M. Abdelmalek Kettani.

«La relation entre la Côte d’Ivoire et le Maroc est à mon humble avis l’exemple type, pour ne pas dire le plus abouti, d’une coopération Sud-Sud, mutuellement avantageuse et basée sur le principe gagnant-gagnant», a indiqué M. Kettani dans une interview accordée au quotidien ivoirien ’’Fraternité Matin’’ à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône.

Cette relation entre les deux pays frères est basée sur «la vision des deux Chefs d’Etats respectifs et leur forte ambition pour leurs pays et leurs peuples », a-t-il fait remarquer, rappelant que le Maroc et la Côte d’Ivoire sont liés depuis 1962 par des relations diplomatiques solides et sereines, basées sur la confiance, le respect et une entraide mutuels, valeurs cardinales de la relation bilatérale, jamais démenties à travers ces 60 années.

Le diplomate marocain a ajouté que depuis l’arrivée à la magistrature suprême de Côte d’Ivoire de Son Excellence le Président Alassane Ouattara, cette relation s’est renforcée davantage, grâce à sa vision et l’impulsion majeure qu’il a donnée au développement économique et social de son pays.

«Une vision, positive et constructive, partagée par Son frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a bien voulu apporter la contribution du Royaume du Maroc à l’édification de la nouvelle Côte d’Ivoire, engagée de plain-pied sur la voie de l’émergence, dans la paix, la stabilité et la cohésion sociale», a-t-il insisté.

«Preuve en est les multiples projets, économiques et sociaux, lancés, et pour la plupart achevés, ces dernières années, par notre Auguste Souverain, comme les débarcadères de Locodjoro et de Grand Lahou, le Centre de formation multisectoriel Mohammed VI de Yopougon, ou encore, le centre de formation à la médecine d’urgence du CHU de Yopougon, pour ne citer que ceux-là», a-t-il mis en avant.

M. Kettanu a aussi rappelé le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, notant que ce projet, le plus emblématique entre le Maroc et la Côte d’Ivoire sur le plan des infrastructures, a été initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère le Président Alassane Ouattara, avec pour ambition de révolutionner la physionomie de la ville d’Abidjan.

Il a également fait savoir que les travaux majeurs de construction de la Mosquée Mohammed VI à Abidjan, lancés en mars 2017, par SM le Roi, Amir Al Mouminine, avec Son Excellence le Président Ouattara, le 03 Mars 2017, sont achevés et l’édifice est actuellement dans la phase de tests des équipements et des aménagements intérieurs.

Pour M. Kettani, cet édifice religieux majeur représente un autre fleuron emblématique de la fraternité qui lie les deux pays et les deux peuples.

L’ambassadeur a ainsi tenu à assurer que la coopération entre les deux pays est excellente dans tous les domaines et que le travail se poursuit tous les jours pour voir éclore d’autres projets à l’avenir, que ce soit au niveau du secteur public, que du secteur privé, notant à cet égard que plusieurs investissements industriels d’envergure sont à un stade avancé, pour une mise en œuvre très prochaine.

«Les perspectives des liens entre les deux pays sont excellentes à tous les niveaux et la coopération est extrêmement riche et variée dans tous les domaines», a-t-il commenté.

Revenant sur le 23ème anniversaire de l’intronisation du Souverain, M. Kettani a souligné que le Peuple Marocain est très attaché à cette commémoration, car «elle permet de renouveler, non seulement le lien indéfectible d’allégeance de l’ensemble des composantes sociales de notre Nation à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, mais aussi de Lui rendre un vibrant hommage pour Son œuvre grandiose pour le pays, depuis 23 ans».

Cette célébration est aussi l’occasion pour l’ensemble du peuple marocain, de Tanger à Lagouira, de célébrer, dans une totale symbiose, les réalisations majeures qu’a connues le Royaume sous le règne éclairé du Souverain, et Lui signifier toute sa reconnaissance et sa gratitude, a-t-il indiqué.

LR/MAP