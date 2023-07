La Guinée salue les efforts constants déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, en faveur de la paix et du développement en Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La République de Guinée a salué, lundi à Dakhla, les efforts constants déployés par le Royaume du Maroc, sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la paix et du développement en Afrique.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue des travaux de la 7ème session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Guinée, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, les deux parties ont souligné que le Royaume du Maroc et la République de Guinée partagent une volonté commune de contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité dans le Continent africain.

Les deux ministres ont, à ce titre, exalté les efforts constants déployés par le Royaume du Maroc, sous la conduite sage et éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et de Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition, Président du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées de la République de Guinée, en faveur de la paix et du développement du Continent.

Ils ont, dans ce sens, réaffirmé l’engagement de leurs Chefs d’Etats à travailler ensemble pour la recherche d’une paix durable et d’un développement économique dans le continent africain, notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la Zone de Libre Échange Continental Africaine (ZLECAF).

Les deux parties ont, en outre, relevé avec satisfaction leur convergence de vues sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, tout en réitérant leur détermination à participer aux efforts de règlement des différends en Afrique, poursuit le communiqué conjoint.

LR/MAP