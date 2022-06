La Commission mixte maroco-saoudienne appelle à lutter contre le terrorisme et les mouvements séparatistes au Sahel

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Commission mixte maroco-saoudienne a appelé, jeudi, à davantage d’efforts pour soutenir la stabilité, promouvoir le développement durable et lutter contre l’extrémisme, le terrorisme et les mouvements séparatistes dans la région du Sahel.

L’Arabie Saoudite a apprécié l’approche tridimensionnelle du Royaume du Maroc envers la région du Sahel, axée sur la sécurité, le développement et la formation des ressources humaines, indique le procès-verbal de la 13e session de la réunion à Rabat de la Commission mixte maroco-saoudienne.

La Commission, ajoute la même source, a réitéré sa condamnation de l’extrémisme et du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, quels qu’en soient les justifications et les motifs, et a souligné que ce fléau dangereux ne devait pas être lié à une civilisation ou à une religion.

Elle a également insisté sur l’importance de la conjugaison des efforts régionaux et internationaux pour affronter et éradiquer le terrorisme et éliminer ses causes.

La Commission a également passé en revue les efforts inlassables déployés par les deux pays et les initiatives pionnières qu’ils ont développées dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, soulignant la nécessité de poursuivre la coordination entre les deux parties dans la lutte contre le terrorisme au niveau multilatéral international, notamment au niveau de l’Organisation des Nations Unies, du Forum mondial de lutte contre l’extrémisme et de la Coalition internationale contre Daech.

La Commission s’est également félicitée de la discussion de la possibilité de lancer une coopération tripartite au niveau du continent africain, selon une approche solidaire dans les domaines prioritaires.

LR/MAP