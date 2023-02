La Commission du film de Dakhla prend part à l’European Film Market en marge du Festival international du Film de Berlin

Partager Facebook

La Commission du film de Dakhla a pris part, cette semaine, à l’European Film Market (EFM), organisé en marge de la 73ème édition du Festival international du film de Berlin, à travers un stand distingué.

Cette participation, unique en son genre pour un organisme marocain à l’EFM, vise à mettre en avant les potentialités et les atouts dont regorge le Maroc en général et les provinces du Sud en particulier, en tant que plateforme de tournage des œuvres cinématographiques et télévisuelles internationales, indique un communiqué de la Commission.

La délégation marocaine ayant pris part à cette messe cinématographique a présenté une série de données sur la région Dakhla-Oued Eddahab et sur la Commission, ainsi que sur son rôle en matière de coordination, en vue de développer la coopération cinématographique et culturelle, notamment dans les domaines de la production, de la formation et de la distribution.

La délégation a été composée notamment de la productrice et distributrice, Asma Graimiche, présidente de la Commission du Film de Dakhla, du producteur Karim Dabbagh, vice-président de la Commission, du producteur allemand, Michael Dreher et de la directrice artistique de festivals cinématographiques, Malak Dahmouni.

A cette occasion, le film “Seneca” de la star internationale, John Malkovich, dont le tournage s’est déroulé au Maroc, a été projeté pour la première fois à l’échelle internationale, en présence de l’Ambassadrice du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, souligne le communiqué, notant que cette œuvre cinématographique a été coproduite par le vice-président de la Commission du Film de Dakhla, le producteur Karim Dabbagh.

L’European Film Market est considéré comme l’un des rendez-vous internationaux les plus importants de l’industrie cinématographique, puisqu’il a connu la participation de plus de 550 exposants et d’environ 9.600 professionnels issus de près de 120 pays, dont 1.700 acheteurs internationaux et 1.140 exposants de 784 films.

L’EFM a été marqué aussi par la présence des vendeurs et acheteurs de films, des producteurs, des distributeurs, des bailleurs de fonds et des représentants de la télévision du monde entier et des nouveaux médias, dans l’objectif d’obtenir les dernières productions et de suivre l’actualité de la scène cinématographique mondiale, en plus de la négociation des droits de films et la consolidation du réseautage dans le secteur de l’industrie cinématographique.

LR/MAP