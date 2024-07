La Chambre des conseillers et le Parlement latino-américain renforcent leur coopération

La Chambre des conseillers et le Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino) ont signé, mercredi à Panama City, un accord de coopération portant sur le renforcement du rôle de la Bibliothèque Roi Mohammed VI inaugurée en 2022 au siège de l’institution latino-américaine.

Paraphé par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara et le président du Parlatino, Rolando González Patricio, l’accord vise à élargir les rôles de la Bibliothèque Roi Mohammed VI pour servir de plateforme de communication entre les parlements nationaux des pays membres du Parlatino, le Parlement marocain et leurs homologues africains et arabes.

Il s’agit aussi de faire de la Bibliothèque un espace dédié à la promotion de la civilisation et la culture marocaines, ainsi qu’à la consécration du patrimoine commun basé sur les valeurs partagées entre le Royaume et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

Ce nouvel accord, qui s’appuie sur les clauses du mémorandum d’entente signé entre les deux parties le 25 avril 2018, entend également renforcer les canaux de communication et de coopération sur les questions d’intérêt commun.

Il est question également de consolider la coordination dans les foras internationaux en droite ligne des valeurs et principes fondateurs des relations entre les deux institutions, basés sur la consultation et le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des pays membres et observateurs au Parlatino.

Lors de la cérémonie de signature de cet accord qui s’est tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc à Panama, Bouchra Boudchiche et de la présidente du parlement andin, Cristina Reyes Hidalgo, le président de la Chambre des conseillers a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu donner Son auguste nom à cet espace, soulignant l’attention particulière que le Souverain accorde aux relations de coopération avec les pays d’Amérique latine et du Sud en général.

A cet effet, Enaam Mayara, qui effectue une visite de travail à Panama à l’invitation du président du Parlatino, a fait part de l’engagement de la Chambre des conseillers à faire de la Bibliothèque Roi Mohammed VI un symbole de la culture marocaine et un espace du savoir mis à la disposition des parlementaires, des institutions académiques et des associations de la société civile.

De son côté, le président du Parlatino a exprimé sa gratitude pour le soutien de la Chambre des conseillers à la création du centre multimédia au siège du Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes, qui porte fièrement le nom de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cet espace est le couronnement des acquis réalisés par les deux parties dans le cadre des relations bilatérales et multilatérales, ajoutant que ces efforts ont abouti au lancement du Forum parlementaire des pays d’Afrique et d’Amérique latine (AFROLAC) dont le secrétariat est partagé entre le Parlatino et la Chambre des conseillers.

M. Mayara est accompagné lors de cette visite par une délégation qui comprend MM. Abderrahmane Ouafa, Abdelkader Salama, et Ahmed Lakhrif, représentants de la Chambre des conseillers respectivement auprès du Parlement Latino-américain, du Parlement andin, et du Parlement centraméricain (PARLACEN).

LR/MAP