Institut du Monde Arabe | Mme Anne-Claire Legendre nommée Présidente de l’IMA

Le conseil d’administration de l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris a confirmé mardi la nomination de la diplomate française Anne-Claire Legendre, première femme à la tête de cette institution.

« Sur proposition de l’État français, Madame Anne-Claire Legendre a été désignée membre du Conseil d’administration et élue Présidente de l’Institut du monde arabe. Elle devient la première femme à présider l’IMA », indique un communiqué de l’institution publié à l’issue d’une réunion de son conseil d’administration.

Mme Anne-Claire Legendre « dispose de l’expérience, des qualités et de la vision stratégique nécessaires pour assumer ces responsabilités éminentes », avait assuré peu auparavant le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot en annonçant son intention de proposer la diplomate française au Conseil d’administration réuni dans la matinée pour désigner la nouvelle présidence de l’IMA.

Diplomate de carrière âgée de 46 ans, Mme Legendre est actuellement conseillère à la présidence de la République pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient, après avoir été notamment porte-parole du Quai d’Orsay.

D’après son communiqué, l’IMA indique qu’à l’approche du 40e anniversaire de l’institut, la nouvelle présidence aura pour priorité la mise en oeuvre d’une réforme ambitieuse : « modernisation de la gouvernance, organisation plus lisible et efficace, rétablissement d’une trajectoire financière soutenable et renforcement des règles de déontologie ».

« L’Institut du monde arabe entend ainsi poursuivre son développement et affirmer son rôle singulier au service du dialogue entre la France, l’Europe et les sociétés du monde arabe contemporain », conclut le communiqué.

Le conseil d’administration de l’Institut du monde arabe (IMA) est composé de 14 membres nommés pour trois ans, répartis à parité entre la France et les pays arabes.

Côté français, siègent des représentants désignés notamment par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que des personnalités qualifiées ; côté arabe, il s’agit principalement d’ambassadeurs accrédités à Paris, dont celui du Royaume du Maroc.

LR/MAP