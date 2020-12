Guerguarat | Les CCIS expriment leur mobilisation derrière SM le Roi pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume

Partager Facebook

Les chambres de commerce, d’industrie et de services (CCIS), en visite samedi au poste-frontière El Guerguarat, ont fait part de leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, sa sécurité et sa stabilité.

Dans un communiqué conjoint lu à cette occasion, ces organisations professionnelles ont réitéré leurs positions constantes en faveur de la défense de la patrie, tout en exprimant leur soutien inconditionnel aux Forces armées royales pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

Elles ont également condamné fermement “toutes les violations et provocations commises par les milices du +polisario+ dans ce poste-frontière et tout au long du dispositif de défense”, tout en dénonçant la fausseté des allégations des ennemis de l’intégrité territoriale pour détourner l’intention de la communauté internationale sur les souffrances des personnes séquestrées dans les camps de Tindouf”.

Les chambres de commerce, d’industrie et de services ont aussi exprimé leur soutien total et inconditionnel à l’institution militaire et diplomatique, appelant dans ce sens à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une circulation pérenne au passage d’El Guerguarat.

Elles ont en outre réitéré leur soutien absolu à l’Initiative marocaine d’autonomie présentée par le Maroc devant les Nations unies comme solution réaliste et crédible pour régler ce conflit artificiel, tout en exprimant leur rejet absolu de tout changement du statu quo dans la région en violation de la légalité internationale, les accords et les résolutions des Nations unies.

Dans ce sillage, les chambres de commerce, d’industrie et de services ont appelé tous les acteurs politiques, syndicaux et de la société civile à resserrer les rangs et à se mobiliser au niveau national et international, pour défendre la cause nationale, tout en saluant les positions des pays frères et amis en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume.

LR/MAP