Généralisation de la protection sociale | Le DG de l’OIT salue les efforts du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert Fossoun Houngbo, a salué, mardi à Rabat, les efforts indéniables entrepris par le Maroc en matière de généralisation de la protection sociale et d’amélioration des conditions de travail de toutes les catégories de la société.

Intervenant lors d’une réunion avec le ministre de la santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, M. Houngbo a dit apprécier le fait que « personne ne soit laissé pour compte » dans la stratégie sociale du Maroc, qui aspire à garantir le bien-être de l’ensemble de la population.

Il a mis en avant l’engagement du Royaume à respecter et à promouvoir les droits sociaux fondamentaux, ainsi que les progrès réalisés au Maroc dans la collecte et l’utilisation des données pour une gestion plus efficace de la protection sociale.

M. Houngbo a loué aussi les efforts du Maroc en vue de moderniser ses systèmes d’information et d’améliorer sa capacité à évaluer les besoins et à fournir des services de manière plus ciblée et efficiente.

Pour sa part, M. Ait Taleb a abordé le rôle crucial de l’OIT dans la promotion de la justice sociale et la garantie d’un travail décent, soulignant l’engagement continu du Maroc envers les programmes de l’OIT, notamment la promotion de l’emploi, la lutte contre le travail des enfants et la consolidation du dialogue social.

Conformément aux hautes orientations du Roi Mohammed VI, le Maroc a lancé le chantier de généralisation de la protection sociale, à travers la généralisation de l’assurance maladie obligatoire en 2022-2023 ainsi que des allocations familiales pour la période 2023-2024, l’élargissement de la base des adhérents au régime de retraites et la généralisation de l’accès à l’indemnité pour perte d’emploi à l’horizon 2025, a tenu à rappeler M. Ait Taleb, insistant sur l’importance de ces mesures dans la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des indicateurs de développement social.

Le projet de généralisation de la protection sociale a nécessité la mobilisation et l’implication de toutes les parties prenantes, y compris la population concernée à travers son inscription au Registre National de la Population et au Registre Social Unifié, a relevé le ministre, réitérant l’engagement du Maroc à respecter les normes internationales en matière de protection sociale.

LR/MAP